Mercedes-Fahrer kracht bei Ilmenau in die Leitplanke

Grenzhammer/Ilmenau. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Auto.

Ein 39-Jähriger hat am Mittwochmorgen (16.11.2022) auf der Landstraße 1140 die Kontrolle über seinen Pkw verloren. In den frühen Morgenstunden war er auf der Straße von Grenzhammer kommend unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr habe er aus bisher noch zu klärender Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verloren, teilte die Polizei mit.

Er streifte die Einfassung des Kreisverkehrs und kollidierte mit der Leitplanke. Erst mehrere Meter entfernt sei zum Stehen gekommen. Der Mercedes sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Verletzt hat sich der 39-Jährige bei dem Unfall nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.