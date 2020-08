Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Fortschritt von früher auf die Felder

Uwe Veith (56) und sein 30-jähriger Sohn Marco aus Dienstedt haben sich einen langjährigen Traum erfüllt und einen alten Mähdrescher vom Typ Fortschritt E 514 aus den 80er-DDR-Jahren gekauft. In vielen Freizeitstunden haben sie an der Maschine geschraubt und repariert, ehe es dann endlich losgehen konnte. Die Generalprobe fand am Wochenende mit Erfolg auf den Familienfeldern zwischen Stedten und Barchfeld statt, wo die Sommergerste eingebracht wurde. Gesteuert hat das schwere Ungetüm „Erntekapitän“ Uwe Veith, ein gestandener Handwerker. Der Mähdrescher wurde von 1982 bis 1990 im VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen gebaut und zum Dreschen von Getreide, Ölsaaten, Hülsenfrüchten und Mais eingesetzt.