Mit dem Rad von Weimar über Ilmenau nach Merseburg

Zu Beginn der Woche hatte es 16 Radtouristen aus Deutschland und ihre zwei Reiseleiter zu einem Abstecher nach Ilmenau gezogen. Hier besichtigten sie die Jakobuskirche (Foto) und schauten am Museum vorbei. Sie waren eine Woche von Weimar nach Merseburg an der Saale, Ilm und Unstrut auf den Spuren von Goethe, Schiller, Luther und Herder unterwegs. Der Veranstalter, Die Landpartie aus Oldenburg hatte für sie auch Weinverkostung, Besuche des Naumburger Doms und der Himmelsscheibe in der Arche Nebra vorgesehen. Übernachtet wurde in Weimar, Naumburg und Merseburg.