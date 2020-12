Mit der Kunst eine Stimme geben

Katharina May (Mitte) zeigt ihre Bilder im Schaufenster eines leeren Ladens in Ilmenau. Bei der Miete halfen ihr Michael und Sandra Roß.

Ein leerer Laden in einer weihnachtlich geschmückten Ilmenauer Fußgängerzone zur Adventszeit? Das muss nicht sein, sagte sich Katharina May. Sie fand Unterstützung beim Mieten des Objekts und wollte neben dem Viba-Geschäft und gegenüber der Tchibo-Filiale eine Ausstellung ihrer Bilder veranstalten, weitere Farbe in diese tristen Tage bringen. Wegen der Pandemie-Auflagen wurde es jetzt aber „nur“ eine Zwei-Schaufenster-Galerie. Ihr bleibe die Hoffnung, dass es die Leute dennoch anzieht, sie über ihre Bilder sprechen und sie womöglich auch kaufen wollen. Die Autodidaktin ist in Ilmenau noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, was die Kultur- und Künstlerszene anbetrifft. Ihre Bilder aber haben starke Aussagekraft, auch weil sie sich mit politkritischen Problematiken auseinandersetzt.

Die Bilder sind voraussichtlich bis zum 19. Dezember zu sehen und stehen zum Verkauf. Foto: André Heß