Mit Herz und Harz

Arne Martius über kreatives Feintuning am Trabant

Beim Thema Kunstharz, wie es auf Arnstadts Theatervorplatz zum Einsatz kommen soll, muss ich an einen mir nahe stehenden Menschen denken, der mit dem Material schon zu DDR-Zeiten experimentierte. Für seinen top gepflegten Trabant 601 fertigte er sich nämlich aus Harz eigene Radkappen an. Wenn es am Abend im Mehrfamilienhaus chemisch roch, wurde der Stoff gerade in die Form gegossen.

Heraus kamen vier tellergroße Mützen für die Stahlfelgen, die hernach in Wagenfarbe lackiert wurden. Nur bei der Befestigung baute unser Konstrukteur leider eine Schwachstelle ein. Aus optischen Gründen durfte die Haube nicht durchbohrt werden. Deswegen klebte der Ästhet auf der Rückseite Haken mit einer Feder fest, die durch Spannung auf dem Felgenrand halten sollten.

Doch bei der ersten Fahrt dauerte es kaum 30 Minuten, bis es krachte und der Blick aus der Heckscheibe offenbarte, dass die erste liebevoll gegossene Radkappe wie eine fliegende Untertasse schlingernd im Feld niederging – dicht gefolgt von allen anderen. Wir verbrachten auf diesem Ausflug viel Zeit mit der Suche nach den Felgenzierden, die ihr Schöpfer nun missmutig im Kofferraum stapelte.

Fortan dienten die Radkappen zur Aufbewahrung von Schauben und Muttern.