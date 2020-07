Malte sticht in See.

Heyda. Achtjähriger aus Dresden verbringt die Ferien am See

Mit Katamaran Marke Eigenbau auf dem Heyda-See

Malte sticht mit seinem selbstgebauten Katamaran in See. „Passt, wackelt und hat Luft“, kommentiert sein Opa die Jungfernfahrt. Der Achtjährige aus Dresden verbringt einen Teil seiner Sommerferien auch am Heyda-See, der eigentlich nur noch in der Woche - fern des Massenbetriebs mit Parkchaos - richtig Entspannung bietet. Das Ganze mit Tauen zusammengebunden, eine Holzkiste als Kommandobrücke draufgesetzt - „fertsch!“ schmunzelt Malte zu seinem Gefährt. Der Begriff Katamaran bedeutet so viel wie „Boot aus zusammengebundenen Baumstämmen“. Statt Baumstämmen sind Dachrinnenfallrohre samt Krümmer und seitliche Ausleger angebracht.