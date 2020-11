Mit selbstfahrenden Bussen auf den Ilmenauer Campus

Den Einsatz von selbstfahrenden Bussen plant gemeinsam mit der Stadt Ilmenau der Ilm-Kreis. Mit der Anbindung des Campus der Technischen Universität (TU) an den Bahnhof Ilmenau soll ein neues Verkehrsangebot unter Einsatz innovativer Technologien geschaffen werden. Ab Ende nächsten Jahres könnten die hochautomatisierten Shuttles für zunächst drei Jahre den Betrieb aufnehmen.

Bei der Vorstellung des Projekts im Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo) sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) Freitag den Projektpartnern die weitere Unterstützung des Vorhabens zu. „Hochautomatisiert fahrende elektrische Kleinbusse können die Attraktivität des Nahverkehrs steigern und dazu beitragen, bestehende Angebotslücken insbesondere auf der letzten Meile durch umweltfreundliche Antriebe zu schließen“, so die Ministerin. Es gehe auch darum, in Thüringen Erfahrungen mit dieser neuen Technologie zu gewinnen.

Eine Förderung des Vorhabens über das Programm „Modellprojekt Elektrobussysteme“ sei grundsätzlich möglich, hieß es weiter. Gefördert werden könnten demnach die Beschaffung der Elektrofahrzeuge sowie die benötigte Lade- und Wartungsinfrastruktur. Die hierfür notwendigen Fördermittel belaufen sich nach aktuellen Planungen auf rund 800.000 Euro. Aufgewertet werden soll das Projekt weiterhin durch die forschungsbezogene Einbindung der Technischen Universität Ilmenau (TU) und des ThIMo. Hierdurch sollen Erfahrungen mit den autonomer Nahverkehrsangeboten gewonnen werden. Aufgrund der aktuellen Rechtslage sei ein vollständig fahrerloser Betrieb nicht möglich, so dass ein sogenannter Operator an Bord jederzeit bei sicherheitsrelevanten Verkehrssituationen oder Störungen eingreifen können muss.

„Klimaschutz im Verkehrsbereich ist ohne Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs nicht möglich“, sagte Petra Enders (Linke). „Mit unserem Projekt binden wir erstmalig in Thüringen hochautomatisiertes Fahren in den Fahrplan eines Nahverkehrsunternehmens konkret ein“, so die Landrätin weiter. Das Pilotprojekt und seine wissenschaftliche Begleitung vor Ort habe Modellcharakter über den Ilm-Kreis hinaus.

Vorausgegangen ist bereits eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Ilm-Kreises, die mit Fördermitteln des Thüringer Umweltministeriums unterstützt wurde. In diesem Rahmen wurden geeignete Streckenverläufe auf deren technische und rechtliche Umsetzbarkeit überprüft und eine Empfehlung für die Umsetzung der Strecke vom Bahnhof Ilmenau zum Universitätscampus gegeben.

Der Ausschuss des Kreistages für den öffentlichen Personennahverkehr hat in seiner Sitzung im Juni diesen Jahres die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bestätigt und der Umsetzung bei einer Förderung in Höhe von 80 Prozent zugestimmt. Mit entsprechenden Absichtserklärungen haben sich Stadt Ilmenau und die TU Ilmenau zur Unterstützung des Projekts zum hochautomatisierten Fahren im Ilm-Kreis bekannt.