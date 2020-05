Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Wanderstock auf Auto eingeschlagen - Radfahrer fährt gegen Jogger - Mehrere Einbrüche

Mit Wanderstock auf Auto eingeschlagen

Zu einer unschönen Begegnung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger kam es am Samstagmittag in Ilmenau in der Paul-Löbe-Straße. Ein Fußgänger, mit Hut und Wanderstock, lief auf der Straße entlang, als sich ihm ein 47-jähriger Mercedesfahrer näherte. Unvermittelt habe der Fußgänger plötzlich mit dem Wanderstock auf den Mercedes eingeschlagen und einen Außenspiegel beschädigt, danach sei der Fußgänger schnell weggelaufen, so berichtete es der Mercedesfahrer der Polizei. Es wurde eine Anzeige aufgenommen, die Hintergründe müssen nun geklärt werden.

Jogger läuft gegen Fahrrad: Zwei Verletzte

Ein Unfall mit zwei leichtverletzten Personen wurde der Polizei am Samstagnachmittag gemeldet. Auf dem Radweg von Arnstadt nach Holzhausen hatte ein Rennrad-Fahrer einen Jogger von hinten überholen wollen. Der Jogger hatte den Radfahrer aber nicht bemerkt und sprang kurz vorher erschrocken zur Seite, leider genau vor den Radfahrer, welcher nicht mehr bremsen konnte und mit dem Läufer zusammenstieß. Beide stürzten und verletzten sich leicht, auch das Rad und ein Handy trugen Blessuren davon. Radfahrer sollten deshalb immer langsam und vorsichtig fahren, wenn Fußgänger in der Nähe sind.

Alarm vertreibt Einbrecher

In den frühen Samstagmorgenstunden wurde die Polizei durch einen Alarm an eine Firma im Gewerbegebiet „Am Wald“ gerufen, dort hatte ein Einbrecher ein Fenster einer Werkstatt aufgehebelt und vermutlich einen Alarm ausgelöst. Er flüchtete danach unerkannt und ohne Beute, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Einbrecher in Imbiss und Gastronomie-Filiale

Ungebetenen Besuch eines Einbrechers bekam am Freitagnacht ein Imbiss im Rehestädter Weg in Arnstadt. Es wurde eine Tür aufgebrochen, der Einbrecher entnahm ein wenig Wechselgeld aus der Kasse und verschwand. Der angerichtete Schaden beträgt jedoch mehrere tausen Euro.

Freitagnacht kam es zudem zu einem Einbruch in eine Gastronomie-Filiale am IKC. Der oder die Einbrecher stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und entwendeten unter anderem Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Keller aufgebrochen

Am Wochenendes wurde in der Krankenhausstraße und am Ilmufer in Ilmenau jeweils in Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Es wurde von der Flasche Wein angefangen über Werkzeug bis zum Fahrrad alles mitgenommen, was laut Polizei irgendwie von Wert war. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Anwohner, welche etwas Auffälliges beobachtet haben, sich umgehend mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen.