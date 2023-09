Mit zwei Promille unterwegs: Mann wird bei Unfall im Ilm-Kreis schwer verletzt

Ilmenau. Bei einem Unfall ist ein 57-Jähriger schwer verletzt worden.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall zwischen Bücheloh (Ilm-Kreis) und Wümbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kam der Autofahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 57 Jahre alte Mann verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Vorwert von rund zwei Promille. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der VW wurde abgeschleppt. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

