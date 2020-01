Mitarbeiter stoßen an ihre Grenzen

Auf die Ablehnung eines Mädchens mit Diabetes-Diagnose in einem Ilmenauer Kindergarten reagiert die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Ilm-Kreis. Sie widerspricht entschieden dem dabei möglicherweise entstandenen Eindruck, dass Träger sozialer Einrichtungen die inklusive Betreuung von Menschen mit erhöhtem Förderbedarf boykottieren, teilt Martin Mölders mit. Der Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Ilm-Kreis ist Sprecher der Liga, die sechs große Wohlfahrtsverbände wie Diakonie, Caritas, DRK oder Awo in der Region vertritt.

Die Betreuung von Kindern mit hohem individuellen Förderbedarf, ob nun aus medizinischer Indikation oder auf Grund von Störungen im emotional-sozialen Bereich, stelle nicht nur Mitarbeiter vor große Herausforderungen, sondern auch die gesamten Strukturen und Abläufe innerhalb der Einrichtungen. Eine individuelle Betreuung im Rahmen der vorgegebenen Personalschlüssel sei nicht möglich. Zusätzliches, entsprechend qualifiziertes Fachpersonal werde, wenn eine entsprechende Diagnose vorliege, nach einem Schlüssel gewährt. Für ein einzelnes Kind bedeute dies etwa eine Betreuungszeit von acht bis zehn Stunden in der Woche – damit sei weder eine Fachkraft zu beschäftigen noch ein Kind während seines Aufenthaltes von 40 bis 50 Stunden zu betreuen.

„Selbst in Integrationseinrichtungen mit einem hohen Anteil an Förderkindern stoßen die Mitarbeiter an Grenzen. Zum Teil sind es die medizinischen Anforderungen, zum Teil auch die notwendige permanente Begleitung von Kindern mit besonderen Problemen, die eine Betreuung innerhalb der Gruppenschlüssel nicht zulassen“, so Mölders. Zusätzliches Personal für eine individuelle Betreuung könne zwar beim Landesverwaltungsamt beantragt werden, werde allerdings in der Regel nach monatelangem Prüfen mit einem pauschalen Verweis auf bestehende Personalschlüssel abgelehnt.

Im Falle des Ilmenauer Kindergartens hieß es, dass nach einer erfolgten Aufnahme eine Helferin schwieriger zu beschaffen gewesen sei. „Das ist sehr freundlich formuliert, „aussichtslos“ entspricht eher der derzeitigen Praxis der Behörden“, kritisiert Mölders.

Der hohe zusätzliche Betreuungsaufwand müsse daher auf Kosten aller Kinder und Mitarbeiter abgedeckt werden, wenn er überhaupt zu leisten sei. „Die Qualität der Betreuung leidet für alle, die Frustration bei den Mitarbeitern steigt.“ Die Einstellung medizinischen Fachpersonals, um die pädagogischen Mitarbeiter zu entlasten, werde vom Landesverwaltungsamt nicht genehmigt.

Im Rahmen der Fürsorgepflichten der Träger müsse stets abgewogen werden, ob zu den bestehenden Rahmenbedingungen die Förderung und Betreuung gewährleistet werden kann, die Leib und Leben sowie die Gesundheit aller Beteiligten wahrt. Könnten diese nicht geschaffen werden bzw. würden diese verweigert, müsse unter Umständen auch eine Betreuung abgelehnt werden. Diese Erfahrungen habe es in den vergangenen Jahren auch in anderen Bereichen der Eingliederungshilfe gegeben, insbesondere in den stationären Wohnformen. „Inklusion bleibt damit solange eine politische Worthülse, deren Umsetzung an der unzureichenden Ausstattung scheitert.“

Auslöser war der Fall eines Mädchens, das die Zusage zum Besuch der katholischen Kindertagesstätte „St. Martin“ hatte. Während der Schnuppertage wurde Diabetes diagnostiziert. Der Kindergarten knüpfte fortan die Aufnahme an die Beschaffung einer Integrationshilfe. Dies war für die Familie nicht realisierbar und auch nicht notwendig. Letztlich kam das Kind in einem städtischen Kindergarten unter und wird dort ohne Integrationshelfer betreut. Der Träger des katholischen Kindergartens bat um Entschuldigung.