Mitstreiter zum Zählen von Tagfaltern im Ilm-Kreis gesucht

Ilm-Kreis. Die Natura-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis mit Sitz in Mühlberg sucht Freiwillige für Aktionen von Mai bis September.

Auf abgesteckten Feldrainabschnitten in der Region werden zwischen Mai und September Tagfalter-Schmetterlinge mit einem Kescher eingefangen, bestimmt, gezählt und wieder in Freiheit entlassen. Dafür sucht die Natur-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis mit Sitz in Mühlberg Freiwillige.

Notwendige Kenntnisse, wie zum Beispiel eine Einführung in die Artenvielfalt, werden vermittelt. Die nötige Ausrüstung wird im Wesentlichen zur Verfügung gestellt. Voraussetzung zur Teilnahme ist allem voran die Bereitschaft, regelmäßig Zeit zu investieren, aber auch Interesse und Motivation, unter anderem um sich selbst Artenkenntnisse anzueignen, berichtet Projektmitarbeiter Daniel Korpat.

Interessenten melden sich per E-Mail an: korpat@nfga.de oder unter Telefon: 01573 3867196