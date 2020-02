Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittelmeer kurz vor dem Rennsteig

Mittelmeer-Fasching feiert der Ilmenauer Karneval-Klub (IKK) in der aktuellen Session. Und so kündigte Zeremonienmeister Toralf Asche an, dass das Kreuzfahrtschiff zum letzten Mal an der alten Ilmenauer Festhalle anlegt. Die Modernisierung steht bevor. „Ich hoffe das wird nicht so, wie bei der Gorch Fock!“, rief er den Lokalpolitikern im Saal zu. Es sollte nicht der letzte Seitenhieb an sie von der Bühne und aus der Bütt gewesen sein.

Alexander Keiner in der Bütt – die Neuentdeckung des Abends. Foto: Andreas Heckel Prinz Sven der Erste und seine Prinzessin Rebecca die Erste luden zu Beginn erst einmal zum Schunkeln ein. Beim mediterranen Gardemarsch der Prinzen stieg die Stimmung im Saal, nicht kräftig genug, wie Toralf Asche meinte und die Bude zum Abriss frei gab. Die Pünktchen, das ist der karnevalistische Nachwuchs, zum Teil erst fünf Jahre Alt, hatten das Herz des Publikums mit ihrem Showtanz „Die Fünf kleinen Fische“ im Sturm erobert. Die Gäste forderten die erste Zugabe des Abends. Die verbale Abrissbirne schwangen Rocky und Fussel. Seit vergangenem Jahr selbst im Ilmenauer Stadtrat vertreten, teilten sie kräftig in alle Lager aus. Die Wogen glätteten sich mit dem Atlantis-Showtanz der Kindergarde. Doch was war das? Wer schleicht da mit einem ramponierten Weihnachtsbaum auf die Bühne, nicht ohne sich beim Elferrat noch schnell einen Eierlikör gegen die Aufregung zu ergattern. Als Daniels 007, Spion auf dem Rennsteig in geheimer Mission, stellt sich Alexander Keiner vor und klettert in die Bütt. Es ist sein Debüt in Ilmenau. Dass er zuvor schon seit Jahren in Stützerbach der Inbegriff der Hüttentradition war, sollte das Publikum noch feststellen. Schwarze Löcher für Steuergelder hat er Schmiedefeld aufgespürt. Acht Millionen in einen Skilift pumpen und dann erst merken, dass man den gebrauchten Schnee aus Oberhof oder gar aus dem Westen importieren muss? Ob auf dem Rennsteig jeder mit jedem verwandt ist, ob es stimmt, dass man dort noch Hunde isst, das könnten auch Fake-News sein. Klar ist aber: er liebt seine Gegend. Zieht aufs Land, ruft er den Städtern zu. Gut, googelt mal „strukturschwach mit 56K. Aber bei uns ist ein Haus noch billiger als eine Doppelgarage in Ilmenau. Und einen Speckgürtel haben wir auch, sagt er, tritt von der Kanzel herunter und wippt mit seinen üppigen Hüften. Ja, Humor ist, wenn man auch über sich selbst Witze machen kann – einfach herrlich! Zeremonienmeiser Toralf Asche und seine Tochter Sophie. Foto: Andreas Heckel Zum Abschied rüttelt er noch einmal kräftig seinen armseligen Tannenbaum, damit der Straßenkehrer, gemeint ist Rolf Frielinghaus, das Urgestein in der Bütt des IKK, seinen Besen diesmal nicht umsonst mitgebracht hat. Stehende Ovationen des Publikums für einen Büttenredner, wann hat es das zum letzten Mal in Ilmenau gegeben? War das eine Wachablösung? Die Messlatte für Eric und Rolf Frielinghaus war zumindest einmal hoch gelegt. So weit ist es im Haue Asche noch nicht. Vier Kinder hat der Zeremonienmeister. Drei davon halten nicht so viel vom Fasching. Aber Tochter Sophie scheint ganz nach dem Papa zu geraten. Sie tanzt bereits in der Kindergarde mit. Und an diesem Abend spielte sie mit ihm Gitarre. Natürlich wurde weiter getanzt. Da waren die Flying Dancers, die Tanzmariechen, die Männer aus Heyda, die Gagtänzer, das Männerballett des IKK, und die erklärtermaßen untalentierten Sänger der Truppe „Beinverstaucht“. Spektakuläre Akrobatik der Cheerleader-Truppe „Ilm-Angels“ vom Unisportzentrum ließ dem Publikum wieder das Blut in den Adern frieren. Mit Baywatch und Can Can ging nach vier Stunden ein karnevalistisches Feuerwerk zu Ende.