Mobilitätfür alle

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann würde zumindest in meinem Familien- und Freundeskreis niemand in Frage stellen. Doch da ist noch Luft nach oben, finden einige und laden dieser Tage zur Diskussion über „feministische Mobilität“ ein. Falls Sie wie ich diese Wortkombination noch nie gehört haben, folgt in der Ankündigung die Erklärung: Seit Jahrzehnten sei die „Verkehrs- und Städteplanung [...] von und für Männer konzipiert“. Während der Mann mehr mit dem Auto unterwegs sei, würden Frauen häufiger das Fahrrad nutzen. Also werden sie im Fall von mangelhaften Radwegen auch überproportional benachteiligt. Und weil sie in ihrer Rolle als Mütter wiederum viel mehr Kinderwagen schieben als ihre Partner, kann schon mal ein Gehweg diskriminierend sein, wenn er zu schmal ist .

