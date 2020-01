Modellautos im Wert von 500 Euro aus Keller in Ilmenau gestohlen

Ilmenau. Bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Ilmenau wurden Modellautos im Wert von 500 Euro gestohlen.

Bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße in Ilmenau wurden Modellautos im Wert von 500 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entstand an der Kellertür ein Schaden von etwa 20 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 21.01.2020 bis Mittwoch, 22.01.2020. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

