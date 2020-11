Mountainbikestrecken und Themenwege für Ilmenauer Lindenberg

Ilmenau. Eine detaillierte Ausarbeitung zum Verlauf von zusätzlichen Mountainbikestrecken und Themenwegen für Kinder und Familien auf dem Lindenberg wurde am Dienstag erstmals öffentlich vorgestellt. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschafts, Umwelt- und Verkehr, sowie für Kultur und Sport erhielten Kommunalpolitiker Einblick in das Konzept aus der Feder der Bauprojekt Ilmenau Planungs mbH (Sandra Schönfeld) und der Racement GmbH (Peter Effenberger und André Baumbach). In die 61-seitige Untersuchung flossen neben touristischen auch Aspekte des Naturschutzes, des Forstamts, der Bodendenkmalpfleger und des Thüringer Landesbergamts ein.

Im Wesentlichen sieht der sportliche Teil der Konzeption mehrere, zum Teil miteinander kombinierbare Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen vor. Zu ihnen gehören Flowtrails als leicht bergabführende Strecken mit vielen Kurven, die mit Anliegern und Steilkurven gebaut werden, sogenannte Singletrails als naturnahe Kurse auf Waldboden und vielen Wurzeln, die dem ursprünglichen Mountainbikefahren nach Angaben der Verfasser am ehesten entsprechen, eine Jumpline mit aneinandergereihten Sprüngen, Uphills als Bergaufpassagen und die ohnehin vorhandene Downhillstrecke. Als weitere Ausbauvarianten listet die Konzeption den Pumptrack auf – ein kurzer Rundkurs in der Ebene mit Wellen, Sprüngen und überhöhten Kurven. „Das Ziel ist, den Kurs ohne zu treten zu bewältigen, indem man nur durch Auf- und Abbewegungen, dem sogenannten Pumpen Geschwindigkeit aufbaut“, geht aus der Untersuchung hervor. Zudem wird ein Bikeparcours unterhalb des Eisstockplatzes empfohlen, wo auf einer abgegrenzten Fläche eine eigene kleine Sportstätte entwickelt werden könnte, die verschiedene Elemente verknüpft und nach Angaben der Projektverantwortlichen eine sehr breite Zielgruppe ansprechen würde. Zwei Themenwege schlägt die Konzeption vor: einen Märchentrail und einen Piratentrail, die mit einer abwechslungsreichen Gestaltung den Spaß an der Bewegung in der Natur fördern sollen und mit einem Abenteuerspielplatz kombiniert werden könnten. Weil in dem Gebiet bislang kaum Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge vorhanden sind, regt die Konzeption die Erweiterung eines vorhandenen Parkplatzes auf 150 Plätze mit Anschluss an die Waldstraße an. Eine weitere Ausbaustufe ist die Errichtung eines Funktionsgebäudes mit Verleihstation, Werkstatt und Kiosk. Auch die Möglichkeit einer Liftanlage wurde in Zusammenarbeit mit dem auf Seilbahnen spezialisierten Ingenieurbüro Schweiger analysiert, die von 30.000 Nutzern pro Jahr ausgeht – sofern der Aufzug Mitnahmemöglichkeiten für sämtliche Sommer- und Wintersportarten bietet. Nach Einschätzung von Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) sei der Ausbau des Berges abhängig von der politischen Entscheidung im Stadtrat und den finanziellen Möglichkeiten der Kommune. Im Haushalt für das kommende Jahr wurden zunächst 150.000 Euro für das Vorhaben reserviert. „Wir werden aber nur bauen, wenn es auch gefördert wird“, sagte Misch. Die komplette Konzeption ist zu finden online unter: www.ilmenau.ris-portal.de und dort unter Sitzungen / 17. November 20120 / KUS / Tagesordnung