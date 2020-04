Müllabfuhr in Neustadt am Rennsteig

Müllabfuhr in Neustadt am Rennsteig

Aufgrund der 14-tägigen Quarantäne-Maßnahme in Neustadt am Rennsteig musste die Leerung der Papiertonnen und gelben Tonnen in diesem Zeitraum ausgesetzt werden. Seit Montag, 6. April 2020 findet die Abfallentsorgung in Neustadt wieder regulär statt, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis mit.

Am Donnerstag, 9. April, wird in Neustadt die verschobene Entsorgung der Papiertonnen durchgeführt. Die Bürger von Neustadt werden gebeten, die Papiertonnen am Vorabend beziehungsweise spätestens am Abfuhrtag bis 6 Uhr vor dem Grundstück bereitzustellen.

Die nächste reguläre Entsorgung von Leichtverpackungen – also gelbe Tonnen oder gelbe Säcke – erfolgt am Freitag, 17. April.

Bei Fragen steht der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis unter Telefon 03628/738933 oder 738934 zur Verfügung.