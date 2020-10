Das Jagdschloss in Paulinzella (Königsee), auf dessen Stufen am Freitag um 10.30 und um 13 Uhr der Vortrag gehalten wird.

Müllerott-Vortrag zu Saisonfinale am Jagdschloss Paulinzella

Mit einem Vortrag endet am Reformationstag traditionell die Besuchersaison vor dem Jagdschloss Kloster Paulinzella. Seit dem 7./6. Jahrhundert vor Christus gelangten südländische Pflanzen über die Alpen bzw. den Balkan nach Mitteleuropa. Die neuen Pflanzen beeinflussten die artenmäßig verarmten nacheiszeitlichen Biotope aber nur unwesentlich. Eine Zäsur setzte Karl der Große mit seinem Capitulare de villis um 800. In dieser Verordnung zur Führung der Krongüter und Reichshöfe wurden aufgrund des Studiums griechischer und römischer Literatur 79 verschiedene zumeist Gartenpflanzen zum Anbau empfohlen. Ausgehend von den Krongütern, Reichshöfen und Klöstern nahm der Anbau der Gartenpflanzen seinen Weg in die Siedlungen, Städte und Burgen.

Museologe Hansjürgen Müllerott erläutert am 31. Oktober 2020 in einem Vortrag im Auftrag des Vereins Stadtgeschichte Arnstadt und des Landesmuseums Heidecksburg den Entwicklungsweg der Klostergärten St. Gallen und Paulinzella und der Burggärten Liebenstein und Schwarzburg sowie der Schlossgärten Neideck und Heidecksburg zu den Landschaftsgärten im Geratal über Arnstadt und im mittleren Schwarzatal.

Es folgen neue Forschungsergebnisse zu heilkundigen Kräuterfrauen im Schiefergebirge und des siebenden Buches „Moses“ als einem Kräuterbuch, in dem die Grenzen zwischen Heilkunde und Zauberei verwischen. Der Vortrag endet mit einem Exkurs zu den Kultstätten, heiligen Bäumen und Kulthöhlen im Schwarzburgischen.

Vortrag im Geist der Zeit auch bei Regen im Freien

Im Geist der Zeit um 1800 finden die Vorträge 10.30 Uhr und 13.00 Uhr im Freien vor der Treppenanlage des Jagdschlosses statt. Präsentiert werden auch wissenschaftliche Bücher, das Werk des Griechen Dioskurides, der Klosterplan von St. Gallen und Pläne weiterer mittelalterlicher Gärten, Olitätenfläschchen aus Mellenbach, Pflanzenlisten und historische Gartenkataloge aus Arnstadt, einem Zentrum des Samenbaus.

Zu Goethes Zeiten empfand man einen Spaziergang im Regen auf gepflegten Parkwegen als romantisch. Aus diesem Grunde findet der Vortrag auch bei Regen im Freien statt. Am Reformationstag im Kloster Paulinzella sind sowohl das Museum im Jagdschloss als auch das denkmalgeschützte Forsthaus zum Saisonabschluss für Besucher nochmals geöffnet.