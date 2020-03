„Munter durch die Bestände gefressen“

„In diesem milden Winter hat der Borkenkäfer in den Kronen überwintert und sich munter durch die Bestände gefressen“, beschreibt Mathias Wetzel die Situation im Stadtwald im Umfeld der Kernstadt. Er muss es wissen, der Vorsitzende des Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Ilmenauer Stadtrates ist zugleich Stadtförster in Ilmenau.

Sein Bericht im Ausschuss drehte sich am Montag um das Bruch- und Käfernholz, das die 1750 Hektar Stadtwald nach und nach dezimiert. Hatte man 2007 durch den Winterorkan Kyrill 135 Hektar Kahlschlag erlitten, auf dem Lindenberg allein 38 Hektar, so wurden seither 120 Hektar wieder aufgeforstet, unter anderem mit 50.000 Rotbuchen, 100.000 Douglasien, 10.000 Weißtannen. Derzeit liege der Anteil an Bruchholz durch Stürme bei 650 Festmetern und der von Käfernholz bei 3200 Festmetern. Allerdings finde man noch längst nicht solche Verhältnisse wie im Harz vor.

Man verfolge den Plan, bis 2023 einen Laubholzbestand von 25 Prozent zu erreichen und damit die bisherige Vorherrschaft von Kiefer und Fichte abzulösen. Allerdings gebe es Borkenkäfer für jede Baumart, sagte Wetzel. Das Betriebsziel sei der Einschlag von 8000 Festmeter Holz im Jahr. Das Problem: Die Preise für den Festmeter Fichte sind von 96 auf 54 Euro gesunken, Käfernholz liege zwischen 30 und 5 Euro. Für frische Kiefer und Lerche gebe es noch 60 Euro.

Bäume im Alter ab 40 Jahren könnten schon verkauft werden, um Bretter daraus herzustellen. Das meiste Geld aber bringen Bestände zwischen 60 und 80 Jahren.

Vier Mitarbeiter kümmern sich im Forstbetrieb Ilmenau um Verkehrssicherung, Käfernholz und Aufforstung. Aus zurückliegenden Jahren verfügt der Betrieb laut Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) noch über Rücklagen, man werde auch Fördertöpfe ausschöpfen.

Durch die Gebietsreform sind nach der Eingemeindung unter anderem 320 Hektar Wald der Forstbetriebsgemeinschaft Langewiesen/Gehren und 170 Hektar am Wolfsberg zum Ilmenauer Stadtwald dazugekommen.