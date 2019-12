Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Bescherung im Geratal

Nach dem Heiligabend freuten sich Hunderte Geraberger und Gäste aus dem Geratal und von weither auf die musikalische Bescherung des Geraberger Musikvereins am ersten Feiertag in der Geratalhalle. „Ich stand vor zehn Jahren das erste Mal auf dem Dirigentenpodium, und Dieter Kretschmar hatte mir für drei Titel den Dirigentenstab überlassen. Im Sommer übergab er mir die Orchesterleitung ganz und setzte sich selbst als exzellenter Baritonspieler an seinen Orchesterplatz, den er seit 50 Jahren innehat“, sagt Yvonne Göpfert vor Konzertbeginn. Ihr Lampenfieber will sie nicht verbergen, bevor sie das Podium betritt und den Stab für ihre ans Herz gewachsenen jungen „Musiküsse“ und die gestandenen Musiker ihres A-Orchesters erhebt.

Die Dirigentin lässt mit „Arrival“ die Musik heranrollen wie eine hohe Ozeanwoge und löst damit beim Publikum eine Gefühls- und Sympathiewelle aus, die bis zum letzten Ton die Atmosphäre des gut zweistündigen Orchestermusizieren bestimmt.

Vieles ist an diesem besonderen Feiertag der blasmusikalischen Orchesterklänge, die zu Weihnachten im Geratal gehören wie der Gänsebraten mit Thüringer Klößen, spannend und in vielen Momenten auch überraschend. So auch der Moderator Thomas Liedtke mit einem Schuss Selbstironie: „Wer bei mir in der Praxis auf dem Stuhl sitzt, der muss mir zuhören und kann nichts sagen, genau wie hier und heute“, meinte der Zahnarzt und hat das Publikum für sich gewonnen.

Der erste Musikteil wird von den Musiküssen und dem A-Orchester gemeinsam gestaltet. Jeder Orchesterteil zeigt sich in seiner Eigenständigkeit und wird bei etlichen Titeln so zusammengeführt, dass der gut geordnete Klang von geschätzt 70 Instrumenten wirklich schöne Konzertmusik ergibt. Das musikalische Glanzlicht ist das aus der Nussknacker-Suite für Blasorchester arrangierte Stück „Der Tanz der Zuckerfee“. Emely und Pascale spielen mit dem Orchester im Hintergrund auf dem Xylophon und rühren damit dem Publikum ans Herz. Herzerfrischend spielt nach der Pause das A-Orchester auf und zeigt mit Schmiss und Lust all seine bekannten, mit viel Probenfleiß erarbeiteten musikantischen Qualitäten.