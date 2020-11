Musikaufnahmen im Schlossmuseum

Arnstadt. Das Thüringer Barockorchester Capella Jenensis unter der Leitung von Gerd Amelung und Claudia Mende produziert für das Digitalprojekt „Klingende Thüringer Residenzen“ im Rahmen des Soforthilfeprogramms für freie Orchester und Ensembles eine virtuelle Konzertreihe. Vier Filme sind bereits produziert, ein erstes Video von der Heidecksburg in Rudolstadt mit Musik von Philipp Heinrich Erlebach wird voraussichtlich Anfang Dezember auf der Website der ehemaligen Residenz Heidecksburg veröffentlicht. Im November erfolgt nun eine zweite Aufnahmerunde. Dazu wurden am Montag Interviews auf den Schlössern Heidecksburg in Dornburg zu den Komponisten mit den beteiligten Musikern aufgenommen. Ende November folgen die letzten Musikaufnahmen, am 23. November mit einer Sonate von Adam Drese in den Dornburger Schlössern, am 25. November mit Musik von Johann Sebastian und Heinrich Bach sowie ebenfalls von Adam Drese im Schlossmuseum Arnstadt und am 28. November eine Kantate von Johann Balthasar Freislich im Schloss Sondershausen. Das junge Barockorchester interpretiert in flexibler Besetzung Musik der Barockzeit sowie der Renaissance und des Mittelalters auf historischen Instrumenten. Die Musiker haben ein Studium der Alten Musik absolviert.