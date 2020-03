In das Tonstudio der Musikschule in Ilmenau soll in diesem Jahr investiert werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikschule setzt mehr auf Tonstudios

Ilm-Kreis. Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau will die Möglichkeiten ihrer Tonstudios an beiden Standorten ausbauen. Geplant sind außerdem als Unterrichtsangebot der Musikschule Kurse, die zum Erlernen des selbstständigen Umgangs mit musikalischem Material und dessen Bearbeitung am Computer führen sollen, teilte Leiter Björn-Helmer Schmidt mit. Dabei gehe es um das Verständnis von Technik und Musik in ihrer Wechselwirkung.

Das Tonstudio soll als Ort kreativen Schaffens erkundet werden „und mit der Musik als Triebfeder sollen Interdisziplinäre Kompetenzen herausgebildet werden“, hieß es. Angedacht sind zunächst sechs Kurse á 90 Minuten, in denen Interessenten das handwerkliche Rüstzeug zur Arbeit in einem Tonstudio vermittelt werden soll. Auch sollen die Tonstudios externen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Ilmenau wird zu diesem Zweck bis zu den Sommerferien technisch auf den neuesten Stand gebracht, kündigte Hauptstellenleiter Jochen Hille an. „Dann steht es potenziellen Nutzern in Verbindung mit unserem Saal und den darin befindlichen Flügel und Cembalo zur Verfügung. Als professionell eingerichtetes Tonstudio bietet es viele Möglichkeiten der innovativen Beschäftigung mit Musik und Technik am Universitätsstandort Ilmenau“, kündigte die Musikschule an. Auf diese Weise können Proben und Konzerte aufgezeichnet und anschließend vervielfältigt werden. Nach Einschätzung von Björn-Helmer Schmidt sind beide Studios von ihrer Ausstattung her gleichwertig. Dennoch gibt es Unterschiede: In Arnstadt erlaubt es die Mehrspurtechnik, jedes Instrument einzeln einzuspielen. Ilmenau hingegen ist für Aufnahmen von Ensembles gut geeignet. So steht im Süden des Landkreises etwa auch der Saal mit Flügel und Cembalo zur Verfügung. „Wir haben die Ausstattung, jetzt gilt es, sie noch intensiver zu nutzen“, sagte der Musikschuldirektor.