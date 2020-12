Gabriele und Manfred Sendel vor ihrem Traditionsgeschäft in der Ilmenauer Fußgängerzone. Der Drogerieschrank im Laden ist 111 Jahre alt.

Nach 111 Jahren schließt Familienbetrieb in Ilmenau

Die Drogerie und Parfümerie von Gabriele und Manfred Sendel in der Ilmenauer Fußgängerzone hat nur noch am heutigen Mittwoch und vielleicht noch am Donnerstagvormittag geöffnet. Dann geht mit dem Jahr 2020 auch eine 111-jährige Familientradition zu Ende, die Großvater und Vater von Manfred Sendel begründet haben.

Der Sohn hat Drogerist gelernt und übernahm das Geschäft in der Straße des Friedens 1976, seine Frau begleitete ihn seit 1983. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, früher habe man alles nur auf Zuteilung bekommen, später gab es dann alles im Überfluss. Und die Drogerie-Ketten konnten sich Einkaufspreise leisten, an die eine kleine Drogerie nicht einmal zu denken wagte. Wir mussten uns Nischen suchen, sagt der 69-Jährige Drogerist, das waren Geschenkartikel, Kerzen, Zubehör zur Weinherstellung, Waschmittel aus Stadtilm zum Beispiel.

Stammkunden kamen selbst aus Erfurt und machten auch am Dienstag nach einer Wanderung auf dem Kickelhahn noch einmal Halt im Geschäft, das auf seinen Schaufenstern den Räumungsverkauf ankündigte. Mit Erfolg, die Regalreihen und Vitrinen haben sich seit dem 3. Advent merklich gelichtet.

111 Jahre alt ist ein Drogerieschrank, den man bewundern kann und der auf seinen Schubladen Mottenartikel, Pflanzendünger und Klebepaste anpreist. Jetzt gibt es noch Restposten an Badeschuhen für große Füße zu einem Euro, Badezusätze, Handtücher, Kosmetik aus Radeberg und Schädlingsbekämpfungsmittel. Dann aber fängt für beide das gemeinsame Rentnerleben an. Sie möchte ihr Yoga intensivieren und lesen, er möchte mit ihr gern wandern.

Einen Unternehmensbesuch stattete am Dienstag auch noch Landrätin Petra Enders (Linke) ab, die das Geschäft auch als Kunde kennt. Neben Duftwassern, Hygieneartikeln und Haushaltswaren habe es hier auch Dinge gegeben, die es sonst nur spärlich gab. So gehörten auch silberne Windspiele aus Metall zu den heimlichen Verkaufsschlagern. Sie schätze die kleinen, persönlichen Läden im Landkreis sehr, hier treffe man auch auf ein unschätzbares Fachwissen, sagte Enders.