Nach 35 Jahren: Gillersdorfer Wehrführer gibt Staffelstab weiter

Ein großes Bild in der Fahrzeughalle zeigt den Brand etlicher Häuser in der Hauptstraße von Gillersdorf von 1825, den ein Funkenflug beim Schneidermeister ausgelöst haben soll. Damals gab es noch keine Feuerwehr im Ort, die wurde erst 1876 gegründet. Dietmar Fischer ist 44 Jahre dabei, er trat mit 16 Jahren in die Wehr ein und mit 25 Jahren, als er gerade vom Grundwehrdienst zurückkam, wurde er zunächst vom Bürgermeister Horst Warm auf die Feuerwehrschule geschickt und dann zum Wehrführer ernannt.

Es war der 7. Oktober 1985. Bis dahin war er Lehrausbilder in der Relaistechnik Großbreitenbach. Er war damals der jüngste Leiter einer Feuerwehr im Altkreis Ilmenau, und er hat es mit 35 Jahren Dienst als Wehrführer vermutlich auch zum Dienstältesten geschafft. Am 15. Oktober hat der 60-Jährige das Amt an Marcus Aldegarmann abgegeben, Fischer bleibt aber weiter einer von 13 Kameraden in der aktiven Wehr.

Das Bild in der Fahrzeughalle vom Brand 1825. Foto: André Heß

Am Anfang gab es mehr als 50 Freiwillige

Wir treffen uns im Feuerwehrgerätehaus, das auf Tafeln mit Bildern aus der alten Zeit gespickt ist. Als er seine Laufbahn begann, hatte Gillersdorf noch fast 500 Einwohner und über 50 Freiwillige in der Feuerwehr. Zunächst habe man einen Feuerlöschteich gebaut, die LPG stellte die Technik, der Rest war Muskelkraft der Kameraden und anderer Gillersdorfer. Die Feuerlöschreserve war notwendig, da in Gillersdorf viele Hydranten versagten, das habe sich bis heute nicht geändert.

Das Kleinlöschfahrzeug Thüringen, das in der Fahrzeughalle immer noch einsatzbereit ist, wurde im Oktober 1995 für 65.000 DM angeschafft. Am 7. Oktober?, frage ich. „Da gab es den 7. Oktober nicht mehr“, meint mein Gegenüber schmunzelnd. Nur war die Freude halb so groß. Denn das Fahrzeug passte nicht in das alte Gerätehaus. Die Scheune der Gemeinde wurde in Eigeninitiative betoniert und es kam zunächst dort unter, bis man eine Trafo-Station um- und ausgebaut hatte und damit 1997 in das neue Gerätehaus umziehen konnte. Ein Jahr später wurde die Jugendfeuerwehr gegründet mit 13 Mann, viele von ihnen sind später in den Westen gegangen.

Die Gillersdorfer Feuerwehr ist weiter einsatzbereit. Foto: André Heß

Kleinflugzeug-Absturz simuliert

1996, zum 120-Jährigen der Wehr, hatte man nicht nur einen Festumzug auf die Beine gestellt, ein Hubschrauber stand für Rundflüge zur Verfügung und kam bei einer Flächenbrand-Übung zum Einsatz, als er das Wasser mit einem Löschsack aus dem Löschteich holte.

Alle fünf Jahre feiern sie seitdem ein Feuerwehrfest in Gillersdorf, einmal haben sie dabei sogar einen Kleinflugzeug-Absturz simuliert. Eine Attrappe wurde in ein Fenster gestellt und der Neffe vom Wehrführer flog als Pilot ein Ultraleichtflugzeug, kriegte dann aber doch noch vor der Attrappe rechtzeitig die Kurve.

An echten Einsätzen erinnert sich Fischer an einen Blitzeinschlag in der LPG 1989, kleinere Waldbrände, Tragehilfen, Verkehrsunfälle. Der Wehrführer war nach der Wende 21 Jahre lang zumindest bei Einsätzen am Tag wegen seiner Arbeitsstelle außer Reichweite. Die Kfz-Werkstatt befand sich gut eine Fahrtstunde entfernt in Gotha-Schwabhausen. Das sei aber kein Problem gewesen. Das große Brand-Bild in der Fahrzeughalle ist ein Duplikat, das hat Bürgermeister Walter Haase auf seinen Wunsch hin noch einmal für die Feuerwehr gemalt. Das Original war verschwunden, tauchte dann aber im Kulturhaus hinter einem Schrank wieder auf.