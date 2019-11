Nach Gewalt im Schulbus soll Täter für ein Jahr in Haft

Der Vorfall sorgte für Entsetzen, Eltern bangten um die Sicherheit ihrer Kinder: Am 25. Juni 2018 wurde in einem Schulbus nach Ilmenau ein Neunjähriger von einem Erwachsenen misshandelt. Das Gericht machte bei der Verhandlung am Donnerstag kurzen Prozess und verurteilte den Täter zu einem Jahr Gefängnis – ohne Bewährung.

Der heute 31-Jährige stieg an jenem Morgen in einen mit Schülern besetzten Bus ein und ermahnte ein Kind, sich ordentlich hinzusetzen. Wenig später zitierte er den Jungen auf einen Sitz neben sich, zog ihn an den Haaren, nahm ihn in den Schwitzkasten und schlug den Kopf des Schülers mehrfach gegen seine Faust.

Zu Beginn der Verhandlung wollte der Angeklagte von den Tätlichkeiten nichts wissen. Doch der Bus war mit Videokameras bestückt. Richter Jörg Türpitz führte die Bewegtbilder vor, die den Tatvorwurf eindeutig belegten. Die Einsicht, Täter gewesen zu sein, dämmerte dem Beschuldigten dennoch erst später.

Der Verteidiger meldete Zweifel an der Steuerungsfähigkeit seines Mandanten an. Er kam mit der Angelegenheit nur über einen Umweg in Kontakt. Der 31-Jährige hatte nämlich entdeckt, dass unter Nennung seines Spitznamens über den Vorfall in sozialen Netzwerken geschrieben wurde. Also beauftragte er den Anwalt, mit einer Unterlassungserklärung dagegen vorzugehen. Als der Rechtsbeistand das tat, musste er feststellen, dass die Vorwürfe real waren – und sich sein Mandat soeben von Offensive in Verteidigung wandelte.

Der anwaltliche Rat, dem Jungen eine Aussage vor Gericht zu ersparen, verfing nicht. Immerhin entschuldigte sich der Angeklagte unter Tränen persönlich bei dem Kind.

Der Vorfall ist nicht der einzige, wenngleich in seinen Auswirkungen der dramatischste. Der Mann steht im Mittelpunkt von Verfahren, die sich sich immer wieder um ein Thema drehen: Beleidigungen gegenüber anderen, meist Minderjährigen. Zwar beschwor der Angeklagte, sich von Kindern fernzuhalten, er nehme selbst Umwege in Kauf, um Spielplätze zu meiden. Zeugenaussagen sprechen aber eine andere Sprache: Der Mann soll weiter in Schulbussen mitfahren und Kinder ansprechen. Eine Polizistin dokumentierte, dass sich der 31-Jährige mehrfach vor einem Schulgebäude aufgehalten habe. „Es tut mir leid“, sagte der Angeklagte. Doch die Beteuerungen stießen auf Granit. „Ich glaube ihnen kein Wort“, beschied Türpitz.

Aus welcher Motivation heraus der Beschuldigte handelt, konnte nicht geklärt werden. Aber es kristallisierte sich eine Theorie heraus: Weil sich der 31-Jährige selbst oft Spott ausgesetzt sieht, erkannte er offenbar in unbeteiligten Jüngeren ein Ventil. „Nur an die Großen trauen Sie sich nicht heran“, stellte der Richter fest.

Während die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung beantragte, warb der Verteidiger um eine letzte Chance in Verbindung mit psychologischer Behandlung. Doch der Vorsitzende folgte dem Antrag der Anklage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Junge hat den Vorfall nach anfänglichen Ängsten überwunden. Richter Jörg Türpitz bat das Kind darum, solche Vorfälle immer und sofort offen anzusprechen – bei den Eltern, Lehrern, Busfahrern oder der Polizei: „Das muss sich niemand gefallen lassen“, betonte er.