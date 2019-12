Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Hinweis auf Falschparker in Gewahrsam gelandet

Ein 34-Jähriger sprach am späten Dienstagnachmittag in Ilmenau zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Ilmenau an. Der Mann wollte laut Polizei auf einen Falschparker hinweisen, verfiel jedoch sofort in Beleidigungen. In unablässig beleidigender und aggressiver Weise verfolgte er die beiden Mitarbeiter, die sich direkt zur Polizeidienststelle begaben.

Auch dort war der Mann nicht zu beruhigen. Er musste in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet werden.