Nach jahrelangem Kampf: Neue Fußgängerampel in Gehren

22.12.2020, 19:13

Gehren In Gehren wurde am Dienstag eine neue Fußgängerampel in Betrieb genommen, um sicher über die B 88 auf Höhe der Friedensstraße zu kommen. Die Anlage war bereits Thema, als Gehren noch nicht zu Ilmenau gehörte.