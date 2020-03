Stadtilm. Die Polizei meldet diesen Vorfall bei einer Feier in Stadtilm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Schlägen zurück ins Gefängnis

Sonntag kam es nach einer privaten Feier in Stadtilm in der Weimarischen Straßen in Stadtilm zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen sowie seiner Lebensgefährtin und seinem Bruder. Dabei schlug dieser sowohl seine Lebensgefährtin als auch seinen Bruder.

Alle Beteiligten hatten zuvor gemeinsam gefeiert und reichlich Alkohol getrunken. Durch die Schläge wurden die beiden nicht verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der Täter aktuell im Gefängnis in Suhl-Goldlauter sitzt und nur übers Wochenende Hafturlaub hatte. Nach Rücksprache mit der JVA wurde er daher in diese zurück gebracht und der weitere „Urlaub“ gestrichen.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen