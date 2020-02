Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachwuchssuche auch für Wavi in Ilmenau nicht einfach

Nachwuchs zu finden, ist für den Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) auch nicht mehr einfach. „Es ist nicht so, dass es niemanden gibt. Aber man muss geeignete Bewerber halt finden“, so Jürgen Thurmann. Der Geschäftsleiter erinnert sich, dass mehrere Bewerber zwar zum Vorstellungsgespräch kamen, dann aber am Tag der Vertragsunterzeichnung absagten. „Wahrscheinlich wollten sie doch etwas anderes, als bei Wind und Wetter einen Rohrbruch zu reparieren oder auf der Kläranlage zu arbeiten.“ Dennoch schätzt Thurmann die Situation in Ilmenau nicht als dramatisch ein. Es gebe in Thüringen andere Verbände, die massive Probleme haben, überhaupt noch jemanden für eine Ausbildung zu finden.

In der Regel habe der Wavi zwei bis drei Auszubildende gleichzeitig. Derzeit habe der Verband nur einen Lehrling, weil ein zweiter seine Prüfung vorzeitig beenden konnte und übernommen worden sei. „Wenn abzusehen ist, dass Mitarbeiter ausscheiden, muss mindestens drei bis vier Jahre vorher mit der Ausbildung begonnen werden“, so Thurmann.

Beim Wavi sind aktuell 100 Mitarbeiter beschäftigt, 33 davon im Trinkwasser- und 26 im Abwasserbereich. Fünf Mitarbeiter arbeiten im Bereich Elektro- und Informationstechnik, die anderen in der Verwaltung.