Nächster verkaufsoffener Sonntag vielleicht zum Autofrühling

Dass das Lichterfest mit verkaufsoffenem Sonntag in diesen Jahr ausfallen muss, war schon vor der neuen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus klar. „Das hätten wir als Veranstalter allein aus Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung nicht machen können“, so Dietmar Kersten. Wie der Vize-Vorsitzende des Vereins Ilmenauer Kaufleute und Gewerbetreibender sagt, hätte man die Innenstadt einzäunen müssen, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. „Selbst Weihnachtsmärkte werden jetzt abgesagt“, so Kersten weiter.

Ursprünglich sollte das Lichterfest am 8. November stattfinden. Der nächste theoretisch mögliche verkaufsoffene Sonntag ist der Autofrühling im kommenden Jahr. „Wir planen im Hintergrund. Wenn es für uns möglich ist, gibt es wieder Veranstaltungen.“ Die Frage sei, was über den Winter in Sachen Corona passiert, so Kersten.

Die Adventsromantik haben die Kaufleute und Gewerbetreibenden nicht abgesagt. Sie soll fast in alter Form wieder stattfinden. Nach dem 22. November werden Lichterwelten in den Schaufenstern gezeigt. Es soll ein Karussell und Lichterdörfer zu sehen geben. Wie Kersten sagt, sind elf Standorte über die ganze Stadt verteilt geplant.

Zwei weitere Aktionen, die Innenstadt attraktiver zu machen, konnten in den vergangenen Wochen stattfinden. So gab es am Freitag eine Fair-Trade-Stadtrallye. Acht Geschäfte beteiligten sich an der Rallye, die von der Stadt und einer ehrenamtlichen Steuerungsgruppe organisiert wurde. Rund 65 Teilnehmer informierten sich über fair gehandelte Produkte. Im Rathaus sowie der Volkshochschule gab es eine Ausstellung zum Thema.

Mitte September fand in Ilmenau zum zweiten Mal das Heimatshoppen statt. Dabei ging es darum, für regionale Händler zu werben. Das Bewusstsein für die Bedeutung regionaler Händler, Dienstleister und Gastronomen sollte geschärft werden, hieß es beim Veranstalter, der Industrie- und Handelskammer.