Auf das neue Gebäude stießen am Montag Rolf Dietrich, Udo Reimann vom Thüringer Architektur- und Stadtplanungsbüro, Regina Urbatschek, Petra Enders, Daniel Schultheiß, Lars Strelow und Jutta Strobel (von links) an.

Neubau am Ilmenauer Tierheim eingeweiht

Ilmenau Auf dem Gelände des Ilmenauer Tierheims wurde am Montag ein neues Gebäude in Betrieb genommen. Der Bau ersetzt eine in die Jahre gekommene Unterstellmöglichkeit, die wegen ihres lädierten Zustands abgerissen werden musste.

Das neue Objekt verfügt auf 34 Quadratmetern über einen separaten Raum für die Katzenhaltung, sowie ein weiteres Zimmer für Hunde und bietet überdies zusätzliche Lagermöglichkeiten für Spenden an das Tierheim. Mit dem Neubau verbessern sich nicht nur die Bedingungen für die vierbeinigen Bewohner auf Zeit, sondern auch die Möglichkeiten der Mitarbeiter, schätzte Ina Schmidt ein, Vorsitzende des Tierschutzvereins Ilmenau und Umgebung.

Landrätin Petra Enders (Die Linke) würdigte zum Anlass der Einweihung die Arbeit der zum Großteil ehrenamtlichen Mitarbeiter der Einrichtung. Sie seien „mit großem Engagement“ bei der Sache, schätzte sie ein. Ihrem Beigeordneten Kay Tischer (SPD) sei der Ersatzbau ein wichtiges Anliegen gewesen - in seine Dienstzeit als Ilmenauer Bürgermeister fielen die Vorbereitungen für den Neubau.

Jahrelange Leiterin wirdim Tierschutzverein Ehrenmitglied

Tierschutzverein und Tierheim seien für den Landkreis „wichtige und starke Partner“, sagte sie. Die Möglichkeit einer Unterbringung von Fundtieren sei für die Städte und Gemeinden von großer Bedeutung. „Für eine Übergangszeit ist das Tierheim auch ein Stück Zuhause, in dem sich die Tiere wohl fühlen sollen“, fand sie.

Das neue Gebäude verfügt über eine Infrarotheizung, was insbesondere für die bevorstehende kalte Jahreszeit von entscheidendem Vorteil ist. Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) betrachtete die Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung, dem Verein und der Kommune als „gute Symbiose“. Viele Anliegen könnten aufgrund eines guten menschlichen Miteinanders behandelt werden.

Mit dem Neubau habe aber auch die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht, die den Großteil der Investition übernahm: Von den insgesamt 95.000 Euro Kosten übernahm Ilmenau rund 55.000 Euro, 30.000 Euro stammen aus Fördermitteln, 10.000 Euro steuerte der Tierschutzverein bei, listete Lars Strelow auf, der Leiter des Sport- und Betriebsamts.

In der Summe enthalten ist auch der Abriss des maroden Vorgängerbaus, sagte Rolf Dietrich vom Stadtbauamt. Der Tierschutzverein selbst hat seit Juni einen neuen Vorstand. Vorsitzender Ina Schmidt steht Peter Brösing als Stellvertreter zur Seite, Schatzmeister ist Frank Kuschel. Zur Schriftführerin wurde Tina Kühn gewählt, Beisitzerinnen und Beisitzer sind Christiane Schön, Jutta Strobel und Wolfgang Laubinger.

Zum Ehrenmitglied wurde Regina Urbatschek ernannt, die über Jahre hinweg die Leiterin des Tierheims und Vorsitzende des Tierschutzvereins war und für ihre Arbeit mehrere Auszeichnungen erhielt. Zwar sah die Satzung des Vereins schon immer die Möglichkeit eines Ehrenmitglieds vor - Regina Urbatschek aber ist tatsächlich die erste, der diese Anerkennung verliehen wurde.

Auf ein neues Zuhause warten im Ilmenauer Tierheim derzeit 5 Hunde und 35 Katzen. Zu den exotischen Bewohnern gehört Ziege „Heidi“, die im Wald zwischen Unterpörlitz und Heyda aufgefunden wurde.