Fast dreimal so viele Feuerwachen in Ilmenau

Ilmenau. Bei der Festlegung von Schwerpunkten und Einzugsgebieten der neuen und alten Feuerwehrwachen in Ilmenau ist es bislang nicht zu Unmutsbekundungen durch ehrenamtliche Einsatzkräfte im Rathaus gekommen.

Feuerwachen neu organisiert

„Natürlich gibt es immer jemanden, der mit etwas nicht einverstanden ist. Aber Akutes ist mir nicht zu Ohren gekommen“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Er wisse und schätze aber, dass die freiwilligen Einsatzkräfte stets offen ansprechen würden, wenn sie etwas bedrückt.

In Absprache mit dem Landesverwaltungsamt wurden vor allem die Wachen in den neuen Ortsteilen neu aufgestellt. Hintergrund ist, dass ein festgelegter Radius sicherstellt, dass alle Ziele innerhalb von zehn Minuten erreicht werden. Bei der Aufgabenteilung muss wiederum nicht jeder Ort das gesamte Technikpaket vorhalten, was perspektivisch Kosten sparen soll. Das aber bedeutet auch, dass mancherorts Fahrzeuge an andere Standorte umgesetzt werden. Die Einstufungen sind wiederum Voraussetzungen für Förderungen bei der Anschaffung neuer Technik. Viel Spielraum habe man daher in den Gesprächen mit dem Landesverwaltungsamt nicht gehabt, sagte Schultheiß. Man versuche auch künftig, jeden Standort „hochwertig auszustatten“.

Standort Jesuborn aufgegeben

Nicht mehr in der Organisationsstruktur enthalten ist die Feuerwache in Jesuborn. Der Standort musste aufgrund von Personalmangel aufgegeben werden und wurde Gehren angegliedert. Auch wenn das an sich kein Grund zur Freude sei, habe ihn doch gefreut, wie offen die Kameraden mit dem Thema umgegangen seien, bekannte Schultheiß. Das Fahrzeug aus Jesuborn ist inzwischen in der neuen Feuerwache von Gehren untergestellt, das Gebäude – nach Einschätzung der Ilmenauer Stadtspitze eher eine größere Garage – soll weiterhin Feuerwehrvereinszwecken zur Verfügung stehen. Was die Einsatzzeiten betrifft, sieht Schultheiß die Bewohner in Jesuborn nicht benachteiligt, was auch an der zentralen Lage der Wache in Gehren liege.

Währenddessen hat es noch einmal einen Vorstoß zur Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr in Gehren gegeben. Das Vorhaben war im vergangenen Jahr gescheitert, weil sich auf eine Ausschreibung kein Anbieter fand. Nun wurde das Fahrzeug noch einmal ausgeschrieben, wobei tatsächlich auch drei Angebote eingingen. Allerdings wurde die dafür vorgesehene Haushaltsposition von 72.000 selbst vom günstigsten Anbieter überschritten. Weil die Stadt noch keinen Haushaltsplan für 2020 hat muss der Mehrbetrag zunächst aus der Rücklage entnommen werden. Das Fahrzeug wurde vergangene Woche in nicht öffentlicher Sitzung vergeben.

16 Feuerwachen rund um Ilmenau

„Es passiert uns leider in letzter Zeit immer häufiger, dass wir massive Überschreitungen bei unseren Ansätzen haben“, sagte Oberbürgermeister Schultheiß. Dabei seien die Schätzungen der Verwaltung „nicht aus einem Katalog von 2001, sondern werden laufend aktualisiert. Aber am Ende brauchen wir die Ausrüstung und müssen das Problem lösen.“

Durch die Eingemeindung von bislang eigenständigen Städten und Dörfern rund um Ilmenau stieg die Anzahl der Feuerwehrwachen von bislang sechs auf nunmehr 16.