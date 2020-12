Neue Kalkulation der Müllgebühren steht an

Immer wieder kommt es in Arnstadt zu solchen Müllablagerungen durch die Bürger, hier im Juli am Elxlebener Weg.

Ilm-Kreis. An der Festgebühr für den Restabfall und für den Bioabfall will der Abfallwirtschaftsbetrieb festhalten.

Alle paar Jahre muss sich der Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises (AIK) die Kalkulation seiner Müllgebühren anschauen und neu berechnen. Dann können sich auch die Kosten für die Bürger ändern. Im kommenden Jahr ist es wieder soweit. Was dann ermittelt wird gilt – vorausgesetzt der Kreistag stimmt am Ende zu – für die Jahre 2022 bis 2025. Eine gute Botschaft hatte AIK-Chef Ronny Bössel am Donnerstag im Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages aber schon mal: „Wir wollen an der Festgebühr für den Restabfall und auch für den Bioabfall festhalten.“