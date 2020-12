Neue Öffnungszeiten und Mitarbeiter aus Ilmenau

Mit der Gebietsreform in Ilmenau wurden 2018 Servicebüros in Langewiesen, Gräfinau-Angstedt und Gehren in den Rathäusern installiert, damit die Bürger der neuen Ilmenauer Ortsteile Ansprechpartner vor Ort haben. Besetzt waren die Ämter noch von Mitarbeitern der bis dato eigenständigen Kommunen. Das hat sich inzwischen geändert, wie auch die Öffnungszeiten der Servicebüros. Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Linke) sprach am Donnerstag zur Ortsteilratssitzung von „wegrationalisieren“. Die Sprechzeiten wurden von Dienstag und Freitag auf Mittwoch und Donnerstag gelegt, werden künftig aber nicht mehr von den eigenen Mitarbeiterinnen ausgeführt, sondern von einem Mitarbeiter aus dem Einwohnermeldeamt, sagte sie. Während eine Frau aus dem Servicebüro schon länger krankgeschrieben ist, sei die andere jetzt Ende des Jahres in das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung nach Ilmenau versetzt worden. „Wir waren mal eine Stadt“, sagte Krannich auf Nachfrage. In dem Servicebüro in Gehren kämen nicht nur Anfragen der Bürger aus Gehren, sondern auch aus Möhrenbach, Pennewitz und Jesuborn an. Es gäbe da unter anderem Anliegen zur Vermietung städtischer Räume, Steuerangelegenheiten, Abfall-Themen. „Man braucht einen Ansprechpartner, der bisher auch außerhalb der Sprechzeiten zu erreichen war“, finde sie. Begründet wurden ihr die Maßnahmen von der Stadtverwaltung mit Einsparungszwängen und dass man zu wenig Mitarbeiter in Ilmenau habe. Dabei hatte einst Gehren als erster der neuen Ortsteile auch eine Beschilderung für das Servicebüro im Erdgeschoss des Rathauses angebracht. „Servicebüro Gehren SV Ilmenau“, war darauf zu lesen, es sollte wohl Stadtverwaltung heißen. Damals arbeitete noch Standesbeamtin Cornelia Domhardt im Servicebüro. Die Ortsteilbürgermeisterin befürchtet, dass es auch bald keine Hochzeiten mehr im Rathaus von Gehren geben wird.