Neue Radwegführung durch Manebach gesucht

Manebach. Die Mitglieder im Ilmenauer Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr suchen nach Möglichkeiten, wie der Ilmtalradweg im Abschnitt von Manebach sicherer gemacht werden kann. Auf Anregung des Stützerbacher Stadtratsmitglieds Wolfgang Schilling (Freie Wählergemeinschaft) soll eine Lösung gefunden werden, um Radfahrern eine Alternative zur viel befahrenen Schleusinger Straße anzubieten, die neben der Autobahn eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Suhl und Ilmenau ist.

Bislang werden Radfahrer aus Richtung Stützerbach über den Campingplatz Meyersgrund geführt, vorbei am Hotel „Thüringer Wald“, bis sie in der Ortsmitte von Manebach die Straße nutzen müssen. Erst am Ortsausgang verläuft der Ilmtalradweg wieder auf einer eigenen Trasse durch den Wald, die in Ilmenau in der Goetheallee mündet.

Durch die untere Straßenbehörde wurde bereits in Rücksprache mit dem zuständigen Straßenbauamt Mittelthüringen geprüft, ob der Radweg entweder auf der Straße als separater Teil abgezeichnet werden kann, oder zumindest die Geschwindigkeit in dem Abschnitt von knapp einem halben Kilometer auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden kann. Beides sei wegen des Status’ einer Bundesstraße nicht möglich, teilte Amtsleiter Ingolf Müller mit. Auch eine Mitbenutzung des Gehwegs scheidet aus, weil dieser nicht breit genug ist. „Viele Möglichkeiten haben wir nicht“, lautete die Einschätzung von Müller. Nun soll zumindest ein zusätzliches Warnschild aufgestellt werden, das auf die Frequentierung der Strecke durch Radfahrer hinweist – wenngleich dem Amtsleiter bewusst ist, dass damit nicht jeder Verkehrsteilnehmer erreicht wird.

Aus Sicht von Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt (parteilos) sind die Alternativen tatsächlich übersichtlich. Eine grundsätzliche bietet sich seiner Meinung nach an, indem ein Teil des Radwegs komplett umverlegt wird. Würde man die Route gen Ilmenau auf den Schwendlerweg verlagern – der sich auf der anderen Seite des Ilmtals unterhalb der Bundesstraße befindet – könnte man in Manebach wenig befahrene Nebenstraßen benutzen und müsste die Hauptstraße nur einmal queren. Das hätte auch den Vorteil, dass der Radweg an der Gastronomie im Bahnhof vorbeiführt, so Schmidt.

Ilmtalradweg ist die einzige Qualitätsroute

Allerdings befindet sich der Schwendlerweg in einem schlechten Zustand – jedenfalls, wenn er als touristische Radstrecke dienen soll. Den gerade der Ilmtalradweg hat eine besondere Bedeutung: Er ist die einzige als Qualitätsroute ausgewiesene Strecke im Freistaat, gab Amtsleiter Ingolf Müller zu bedenken.

Nach Einschätzung von Stadtrat Uwe Holzbecher (Die Linke) gäbe es aber noch eine Möglichkeit: Man könnte den Radweg tatsächlich am Bahnhof vorbeiführen und ihn dann am Ortsausgang über die Bahnschienen wieder an die vorhandene Trasse anbinden. Das würde zwar einen kleinen Umweg bedeuten, den aber sah Lutz Gebhardt – Verleger und radtouristischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradverbands in Thüringen (ADFC) – weniger kritisch. „Eine Umverlegung ist für das Zertifikat zunächst einmal kein Problem. Aber das bringt nur dann etwas, wenn sich eine Verbesserung einstellt“, lautete sein Urteil. Den Schwendlerweg als Radstrecke herzurichten, wäre aus Sicht des ADFC nur mit „erheblichem Aufwand“ verbunden. Die Strecke sei aufgrund ihrer Beschaffenheit „nichts, was dem Ilmtalradweg gerecht werden würde“, sagte Gebhardt. Wenn es keine Möglichkeit der Abzeichnung eines Radwegs auf der Straße und kein Tempo 30 geben kann, wäre die von Holzbecher vorgeschlagene Option „gar nicht so schlecht“, schätzte der Fachmann für Radtourismus aus. Nur der jetzige Zustand, bei dem Familien auf dem Radweg „im Verkehr mitschwimmen“ müssen, sei nicht tragbar.

Der Schwendlerweg scheidet wegen seines Zustands aus. Er ist nur auf den ersten Metern asphaltiert. Foto: Arne Martius

Wie Ilmenaus Radbeauftragter Alexander Grube erklärte, steht die Neuvergabe des Zertifikats für den Ilmtalradweg bereits im nächsten Jahr wieder an. Sein Vorschlag lautete, die Strecke vor der Prüfung noch einmal abzufahren und nach Verbesserungen vor Ort zu schauen. Nach Einschätzung von Lutz Gebhardt besitzt die Radroute mit ihrer Länge von 121 Kilometern vom Quellgebiet der Ilm in Allzunah bis zur Mündung in die Saale bei Kaatschen überregional eine „ganz große Strahlkraft mit hoher touristischer Akzeptanz“. Er ist der einzige Radweg mit einem Zertifikat in den neuen Bundesländern und erhielt bei der jüngsten Bewertung vier von fünf Sternen.