Neue Wege gegen den Verfall

Großbreitenbach. Das geschieferte Haus in Großbreitenbachs Hauptstraße steht beispielhaft für das Schicksal vieler Gebäude in ländlichen Regionen: Die junge Erbengeneration ist zu Teilen weggezogen, und die älteren Eigentümer finden keinen Besitznachfolger. Wie soll das weiter gehen, abseits der größeren Städte im Ilm-Kreis, die laut Landesamt für Statistik zumindest stabil bei ihren Einwohnerzahlen bleiben werden?

Dieser Frage gehen mit Thorben Sell, Sebastian Gemmel und Jeremia Gessner drei Studenten der Fachhochschule Erfurt nach. In Gisela Winkler haben sie eine Partnerin gefunden, die den neuen Ansatz begleitet. Sie ist die Besitzerin des Hauses und bekennt: Ohne die „sympathischen jungen Leute“ hätte sie sich kaum darauf eingelassen.

Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde 1958 durch die Familie von Grund auf rekonstruiert. Nur die für die damalige Zeit typischen niedrigen Decken sind geblieben – das Dach anzuheben, hätte das Budget gesprengt.

Dafür, dass sich Besucher selbst ein Bild von der Immobilie machen können, öffnete sie am Sonntag gemeinsam mit den Studenten die Türen ihres Hauses. Sell, Gemmel und Gessner haben die Wohnstube in ein kleines Informationszentrum umgewandelt und weisen auf übersichtlichen Schautafeln auf die Möglichkeiten hin, die potenzielle Käufer in Großbreitenbach haben. Die Bandbreite der Förderung reicht von finanzieller Unterstützung der Europäischen Union (EU), des Bundes und des Landes Thüringen bis hin zur regionalen Finanzhilfe: Denn der kleine Stadtkern verfügt seit Jahren über ein eigenes Sanierungskonzept, das eine denkmalgerechte Sanierung finanziell unterstützt.

Die Argumente für und gegen eine solche Immobilie halten sich die Wage. Für vergleichsweise kleines Geld kann hier jemand seinen Traum vom eigenen Haus verwirklichen – wenn er denn die dörfliche Prägung akzeptiert. Landrätin Petra Enders (Die Linke), selbst gebürtige Großbreitenbacherin, hebt die Landschaft hervor und die vorhandene Infrastruktur im 3000-Einwohner-Städtchen. Es gibt einen Kindergarten, eine Schule, Supermärkte, ein lebendiges Vereinsleben und nicht zuletzt auch drei ansehnliche Gewerbegebiete.

Vor allem aber „erlebt man hier noch Gemeinschaft, ein echtes Miteinander“, findet Enders. Angesichts der steigenden Mieten und Immobilienpreise in Arnstadt und Ilmenau sei der ländliche Raum erst recht eine Alternative.

Das Haus in der Großbreitenbacher Hauptstraße ist eines von mehreren, die neue Besitzer suchen. Foto: Arne Martius

Was die Bausubstanz anbetrifft, da hat Stadtratsmitglied und Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Beier wenig Bedenken. Viele der zum Verkauf stehenden Objekte sind klassische Fachwerkhäuser mit Lehmausfachung, die sicherlich sanierungsbedürftig, in ihren Grundfesten aber solide sind, meint er. Eher bereitet ihm die Anbindung von Orten im ländlichen Raum an den öffentlichen Personennahverkehr Sorge. Landrätin Enders schwebt dafür eine Variante vor, wie sie mit dem Bürgerbus andernorts schon Wirklichkeit ist. Der Landkreis stellt einem zu diesem Zweck gegründeten Verein ein mehrsitziges Fahrzeug zur Verfügung, das von qualifizierten Mitgliedern selbst gefahren wird. Dabei gehe es nicht um Fahrten von der Haustür bis zum Arzt oder Supermarkt, wie sie von Taxiunternehmen übernommen werden, sondern um festgelegte Strecken und Fahrzeiten – ähnlich wie beim Personennahverkehr.

Komet heißt das Modellprojekt, bei dem vor Ort mit Fördermitteln nach Möglichkeiten gesucht wird, den demografischen Wandel zu meistern. Mit Koordinatorin Ute Bönisch hat das Vorhaben im Ilm-Kreis jetzt richtig Fahrt aufgenommen, bescheinigen ihr sowohl Beier als auch Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm (SPD). Der Chef der Landgemeinde vermisst allerdings nach wie vor die Unterstützung der Landespolitik. Bislang seien die Ankündigungen, den ländlichen Raum zu unterstützen, eher Worthülsen.

Zu den Strategien des Modellprojekts gehört es auch, Verkäufer und Interessenten zusammenzubringen. Auf diese Weise fand erst jüngst ein inseriertes Haus in Friedersdorf neue Mieter, wenngleich ein Verkauf nicht zustande kam. Bewegung gibt es auch im Immobilienmarkt von Großbreitenbach, berichtet Hans-Jürgen Beier. Zwei Häuser fanden kürzlich neue Besitzer, ein drittes steht kurz vor dem Eigentümerwechsel. Es gibt selbst Beispiele, bei denen Bewohner aus Westdeutschland Geschmack am oberen Tor zum Schwarzatal gefunden haben und sich vorstellen können, ein Objekt als Wochenendhaus zu erwerben.

Die drei Studenten aus Erfurt haben darüber hinaus noch andere Zielgruppen ausgemacht: junge Familien, Heimkehrer, jene, die sie als „Raumpioniere“ bei der Verwirklichung ihres Immobilientraums bezeichnen, Lebensgemeinschaften und „Stadtflüchter“.

Sechs Objekte aus Großbreitenbach befinden sich derzeit in der Immobilienbörse des Ilm-Kreises im Internet. Darunter ist auch das geschieferte Haus in der Hauptstraße – übrigens gelegen nahe des kleinsten Zwiebelmarkts Europas, wie es in der Annonce heißt.

Über das Modellprojekt Komet

Zur Komet-Modellregion gehören die Orte rund um Großbreitenbach sowie Teile der früheren Verwaltungsgemeinschaft Langer Berg, darunter Gehren, Möhrenbach, Jesuborn und Neustadt (jetzt Landgemeinde Großbreitenbach oder Stadt Ilmenau).

Ziel ist der „zukunftsfähige Umbau der Siedlungen und der Infrastruktur im Modellraum“ und die Gestaltung des demografischen Wandels. Beteiligt sind unter anderem die Bauhaus-Universität Weimar und das Biosphärenreservat Thüringer Wald.

Zu den Themen zählen Leerstand, Nahversorgung, medizinische Versorgung und deren Erreichbarkeit, Mobilität, Dorfleben, Tourismus, sowie Arbeit und Ausbildung.

Zu den sichtbarsten Ergebnissen gehört die Immobiliendatenbank im Internet: www.ilm-kreis.de/Wirtschaft/Komet-Immobilienbörse/Immobilienbörse

Ansprechpartnerin Ute Bönisch im Rathaus von Großbreitenbach 036781 / 249 214. E-Mail: LRA-Komet@gmx.de