Neuer Anbau am Möhrenbacher Kindergarten fast fertig

Äußerlich fast abgeschlossen ist der neue Anbau am Kindergarten in Möhrenbach. Durch die Erweiterung steigt die Kapazität der Tagesstätte um rund 30 Plätze auf dann insgesamt 70. Dabei ist die Neueröffnung des Kindergartens nach dem Umzug in die ehemalige Schule selbst erst knapp zwei Jahre her. Durch den steigenden Bedarf gab es schon zu dieser Zeit Baupläne für eine Erweiterung. Der größere Kindergarten in Möhrenbach soll auch dabei helfen, Engpässe in der Gehrener Einrichtung abzupuffern, in der nur noch ein Jahr per Ausnahmegenehmigung mehr Kinder betreut werden dürfen. Demnächst muss der Stadtrat von Ilmenau eine Grundsatzentscheidung treffen, an welcher Stelle auch Gehren einen neuen Kindergarten erhält.