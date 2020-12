Neuer Behindertenparkplatz im Zentrum sorgt für erstes Knöllchen

Ilmenau. Für Erledigungen in der Stadt stellt einer unserer Leser sein Auto stets in der Ilmenauer Schwanitzstraße ab - zumeist unterhalb des dortigen Behindertenparkplatzes am Fußgängerüberweg. Doch vor wenigen Tagen steckte eine unangenehme Überraschung in Form eines Verwarngelds an seinem Fahrzeug. Womöglich hatte er in der Alltagsroutine übersehen, dass neuerdings eine zweite Stellfläche als Behindertenparkplatz deklariert wurde. Zwar fehlt bislang noch eine Markierung auf dem Asphalt. Doch das Verkehrszeichen war bereits versetzt. „Daran kann ich nun nichts mehr ändern. Aber vielleicht kann mein Hinweis verhindern, dass es anderen Lesern genauso ergeht“, sagte er gegenüber der Redaktion.

Die Ilmenauer Stadtverwaltung bestätigte, dass es in der Schwanitzstraße seit kurzem noch eine weitere Parkmöglichkeit für Menschen mit Einschränkungen gibt. Durch den Inklusionsbeauftragten Philipp Schiele sei das Problem der nicht ausreichenden Parkflächen für Behinderte in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone Anfang Juli 2020 an das Ordnungsamt herangetragen worden, teilte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Nach Prüfung und Abstimmung von geeigneten Standorten erfolgte die Erweiterung des bereits vorhandenen Behindertenstellplatzes in der Schwanitzstraße um eine weitere Stellfläche“, hieß es. Technische Probleme bei der Markierung Die Markierung des zusätzlichen Parkplatzes sollte nach Planung der Verwaltung mit weiteren Arbeiten im gesamten Stadtgebiet verbunden werden. Dabei sei es allerdings zu technischen Problemen bei dem beauftragten Unternehmen gekommen. „Um künftig etwas unabhängiger von den Markierungsfirmen agieren und insbesondere um die Markierung auf dem Behindertenparkplatz in der Schwanitzstraße noch in diesem Jahr realisieren zu können, erfolgt in den nächsten Tagen (sofern das Wetter mitspielt) die testweise Markierung des betreffenden Behindertenparkplatzes in der Schwanitzstraße mit einer vorgefertigten thermoplastischen Bodenmarkierung in Eigenregie durch das Sport- und Betriebsamt“, erklärte Schultheiß. Zwar wurde im Vorfeld der Maßnahme die Öffentlichkeit nicht gezielt über das Vorgehen informiert, teilte der Oberbürgermeister auf Nachfrage mit. Rein rechtlich sieht sich die Verwaltung aber auf der sicheren Seite, da das Verkehrszeichen die neue Situation signalisiere. „Unabhängig von den zusätzlichen Bodenmarkierungen von Behindertenstellflächen mit entsprechenden Piktogrammen ist nach geltender Rechtslage die alleinige Beschilderung in Fahrtrichtung als ausreichenden Kennzeichnung anzusehen. Bei Verkehrszeichen welche den ruhenden Verkehr regeln, gehört zu der nach § 1 StVO erforderlichen Sorgfalt des Fahrers eine einfache Umschau nach dem Verlassen seines Fahrzeugs, [...] ob die genutzte Parkfläche Beschränkungen unterliegt“, verwies die Stadtverwaltung auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. April 2016 (Wirksamkeit von Verkehrszeichen nach dem Sichtbarkeitsgrundsatz). Zwei Wochen nur Verwarnungen verteilt Aber wäre nicht auch eine Übergangslösung möglich gewesen, bis sich die Neuerung unter Ilmenaus Autofahrern herumgesprochen hat? „Ein kulantes Vorgehen im Rahmen der Ahndung von Parkverstößen hat es seitens des Ordnungsamtes der Stadt Ilmenau gegeben. So wurden in den ersten 14 Tagen nach der verkehrsrechtlichen Ausweisung des neuen Behindertenparkplatzes mit dem Verkehrszeichen 314 mit Zusatzzeichen 1044-10 die verkehrswidrig abgestellten Fahrzeuge nur mittels Verwarnung ohne Verwarngeld geahndet und somit kulant auf die neue Parkregelung hingewiesen“, fügte Daniel Schultheiß hinzu. Im Fall unseres Lesers galt diese Regelung schon nicht mehr: Ihn kostete das Versehen 35 Euro.