Neuer Onlineartikel

Ilm-Kreis. Schöne Erinnerungen hat Landrätin Petra Enders (Linke) an private Jubiläen im Ilm-Kreis. Schon oft schüttelte sie Hundertjährigen die Hände, lauschte ihren Lebensgeschichten.

„2020 haben wir zum Schutz der Senioren auf solche Besuche zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen weitgehend verzichtet“, resümierte sie jetzt. Präsente und Grußkarten wurden dennoch überstellt.

114 Mal konnten im Jahr 2020 Ehepaare aus dem Ilm-Kreis ihre Diamantene Hochzeit feiern. Elf Mal stand sogar das Jubiläum der Eisernen Hochzeit an. Dieses Fest werde immer seltener gefeiert, so Petra Enders. Zwar würden die Menschen älter, heiraten aber auch später. Und nicht jede Ehe hält über so viele Jahrzehnte, führte sie einige der Gründe an.

342 Menschen aus dem Ilm-Kreis begingen ihr 90. Wiegenfest, 92 wurden 95 Jahre alt.

18 Senioren bekamen Gratulationspost zum 100. Geburtstag, acht wurden sogar 101 Jahre alt.

Petra Enders freute sich aber auch, viele Preisträger beglückwünschen zu dürfen. So wurde Claudia Koch aus Ilmenau, die unter anderem Landeselternsprecherin ist, Thüringerin des Jahres. Thüringerin des Monats März wurde Viola Worsch, die sich bei der Opferschutzorganisation Weißer Ring engagiert.

Bernd Roschmann aus Ilmenau wurde mit dem Bundesverdienstorden geehrt, an Monika Meyer aus Manebach und Gerlinde Rusch aus Elgersburg ging die Kulturnadel.

Mit dem Ehrenbrief und der Ehrennadel des Freistaats wurden Ricky Näder aus Arnstadt und Tina Wittrich aus Ilmenau ausgezeichnet.

„Leider mussten wir pandemiebedingt auf die Sportlerehrung in ihrer altbekannten Form verzichten“, so Enders. Die Athleten, die auf den verschiedensten Ebenen vordere Plätze belegten, erhielten aber zumindest Post aus dem Landratsamt.