Neuer Service für Bürger in Ilmenau

Die Fahrerlaubnisbehörde erweitert ihr Angebot in Ilmenau. Am Montag, 17. Februar, wird im Bürgerservice in der Krankenhausstraße 12a eine Außenstelle eröffnet. Der Pflichtumtausch betrifft im Ilm-Kreis rund 70.000 Führerscheine. Um diese Aufgaben bewältigen zu können und Bürgern aus dem südlichen Ilm-Kreis den Weg nach Arnstadt zu ersparen, wurden die Fahrerlaubnisbehörde erweitert und die technischen Ausstattungen in Ilmenau installiert.

Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes weiter heißt, ist die Bearbeitung der Anliegen ausschließlich mit Terminvergabe möglich. Hierfür steht eine Online-Terminvergabe auf der Seite des Landratsamte Ilm-Kreis zur Verfügung. Für Vorsprachen ohne Termin stehe weiterhin die Fahrerlaubnisbehörde in Arnstadt zur Verfügung.