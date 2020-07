Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Supermarkt in Ilmenau

Mehrere Jahre gab es in der Ilmenauer Oberstadt keine Einkaufsmöglichkeit. Das ist nun Geschichte, denn die Penny-Markt GmbH eröffnet heute an der Erfurter Straße eine neue Filiale. Das Unternehmen war schon einmal in der Stadt, gab aber vor fünf Jahren die ganz in der Nähe des neuen Standorts gelegenen alten Geschäftsräume auf, weil sie nicht mehr zeitgemäß und erweiterbar waren. Seitdem war die fehlende Versorgung des Stadtviertels Dauerthema im Stadtrat. Durch das neue Wohngebiet „Am Friedhof Ost“/Blumenviertel konnte nun einem potenziellen Supermarktbetreiber auch ein entsprechend großes Grundstück angeboten werden.