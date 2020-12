Neues Ilmenauer Wohngebiet erhält nach drei Jahren Tempo-30-Zone

Das Wohngebiet „Am Friedhof Ost“ in Ilmenau ist seit dieser Woche eine Tempo-30-Zone.

Am Mittwoch wurden in der Blumenstraße die letzten Schilder aufgestellt. Anlass war neue Beurteilung der Verkehrslage.

Ilmenau. Seit es das Wohngebiet „Am Friedhof Ost“ in Ilmenau gibt, begleitet nicht nur die Diskussion über den eigenwilligen Namen die Entstehung des neuen Quartiers. Vor allem stand immer wieder die Debatte über die Verkehrssicherheit auf den Tagesordnungen von Ausschüssen und Stadtrat. Denn schon kurz nach dem Einzug der ersten Familien in ihre neuen Häuser zeichnete sich ab, was mancher Kommunalpolitiker im Vorfeld befürchtet hatte: dass die Erschließungsstraße durch das Wohngebiet von Autofahrern als Abkürzung genutzt werden könnte.