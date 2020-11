Wolfgang Wagner und Andy Amthor (v.l.) bringen einen Nistkasten für Eichhörnchen an.

Erst Ende April begann das Gartenjahr für die Tafelgärtner des Johannes-Falk-Projekts. Doch die wechselnd zehn bis 15 Beschäftigten des Sozialprojektes auf dem 2000 Quadratmeter großen Acker des Marienstifts Arnstadt legten nach der coronabedingten Pause mit besonderem Eifer los, jäteten, säten und fuhren schließlich doch eine reiche Ernte ein. „Die vielen Spenden an Jungpflanzen, die wir nach unserem Aufruf im Frühjahr von Hobbygärtnern wie auch von Gärtnereien erhielten, haben die ersten Ausfälle wieder wettgemacht“, freuten sich Melanie Mund, Leiterin des Falk-Projekts, und Anleiterin Karolin Tiecks. Blumen, Obst und Gemüse standen wieder auf dem Beet-Plan der Tafelgärtner. Zweimal die Woche liefert das Projekt in der Erntezeit an die Arnstädter Tafel. Leider wurde das Sozialprojekt aber auch von Dieben heimgesucht.

Am Rand des Geländes hat das Team im Sommer neue Beete für Kräuter und Erdbeeren angelegt. „Das lockt die Bienen an, bringt uns mehr Ertrag und hat großen Wert für den Naturschutz“, erklärt die Anleiterin. Genauso wertvoll sind die rund 50 Nistkästen für Vögel und Eichhörnchen, die jetzt im Tafelgarten und im Tierpark hängen, der ebenfalls vom Falk-Projekt mit betreut wird. Im Tafelgarten selbst dauert die Saison an, bis der Frost kommt.