Noch ein wenig Baustelle rund ums Wasser

Es ist ein wenig wie das Warten auf die Bescherung. Doch noch im Oktober soll die neue Schwimmhalle ihre Türen öffnen, sagt Bauamtsleiter Thomas Schäfer, der mich erneut exklusiv durch die mittlerweile Ein-bisschen-noch-Baustelle führt. Im Teich hinter der Halle steht das Grundwasser, dazu kommt Oberflächenwasser vom Schwimmhallendach. Die Terrasse vor der Gaststätte der Eishalle wird noch gepflastert. Der Zugang gerade geteert. Auf den ersten Blick noch einige Arbeit bis zum Anbaden. Auf einem Steg kann man später vorbei an einem Edelstahlgeländer mit Beleuchtung an der Rückseite der Halle lustwandeln. Drinnen werkeln sie an der Holz-Dach-Konstruktion, die die Form einer Tulpe oder eines Trichters hat und deren Säule in der Halle sich mit dem Wasser einzigartig spiegelt.

Schäfer kennt hier jeden Zentimeter und grüßt jeden Bauarbeiter. Auf den Tag genau könne man die Eröffnung nicht vorhersagen, die Überprüfungen von Wasserproben, Brandmeldeanlagen, Wassertechnik und die möglichen Beanstandungen des Tüv könnten Nachjustierungen und erneute Tests notwendig machen. Was auffällt: es gibt kaum Sitzgelegenheiten in der Halle. „Das ist ein Sport- und kein Wellnessbad“, sagt Schäfer. Etwas Mobiliar komme aber noch rein.

12-Millionen-Projekt wird unter Corona-Bedingungen mit Einschränkungen öffnen

Es gibt sechs 25-Meter-Bahnen, auch für regionale Sportwettkämpfe, einen abgrenzten Sprungturm-Bereich und ein abgegrenztes Lehrschwimmbecken mit Hubboden. Für die Besucher stehen 197 Schränke in der Umkleide und je zehn weitere in vier Sammelumkleiden bereit. Wohlgemerkt, bei normalem Betrieb. Derzeit aber erstellt gerade Schwimmmeister Jan Pfeiffer ein Corona-Hygienekonzept für das Gesundheitsamt. Maximal würden damit 69 Leute gleichzeitig im Schwimmerbecken sich aufhalten dürfen.

Ilmenaus 12-Millionen-Projekt ist 70 Meter lang, 40 Meter breit und 13,5 Meter hoch und soll für den Breiten-, Schul- und Vereinssport sein. Bauherr ist der Ilmenauer Bäderbetrieb, der die Hälfte der Kosten an Fördermitteln bekommt. Zusätzlich fallen 1,5 Millionen Euro für die Außengestaltung mit Teich, Rundweg, Steg und Gastronomie-Terrasse an. Für Eishalle und Schwimmhalle werden 148 Parkplätze kostenlos sein, es gibt am Empfang zwei Kassenautomaten und Drehkreuze. Der befindet sich genau zwischen Eis- und Schwimmhalle, die zeitgleich betrieben werden und voneinander profitieren. So wird die Abwärme, die bei der Eisproduktion entsteht, nicht mehr in die Luft geblasen, sondern für die Schwimmhalle genutzt. Damit sei man der Klassenprimus in Thüringen, sagte Schäfer schon vor Monaten. Und jetzt habe man sich damit für den Thüringer Innovationspreis für energieeffizientes Bauen beworben. Neben Filteranlagen, die mit Sand, Aktivkohle und Marmorkies funktionieren, gibt es zusätzlich noch eine UV-Anlage zum Abtöten der Bakterien, um den Chloreinsatz im Wasser zu vermindern. Die Badeaufsicht genießt einen Rundumblick in der Halle, Glas-Spiegeleffekte an der Wand sind eine Reminiszenz an die Ilmenauer Glastradition. Schäfer: „Theoretisch könnten wir in zwei Wochen hier drin baden.“ Doch vorher eröffnet die Eishalle am 10. Oktober die Saison. Das Infektionsschutzkonzept sieht maximal 139 Personen gleichzeitig auf dem Eis vor.