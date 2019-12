Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch Gastgeber für die Feiertage gesucht

Noch knapp 20 ausländische Studenten würden sich freuen, Weihnachten nicht allein verbringen zu müssen. Für das Austauschprojekt „Buntes Weihnachtsfest“ werden noch Gastgeber gesucht, sagt Andreas Weidner von der Initiative Solidarische Welt Ilmenau (ISWI). Der studentische Verein, der auch die Internationale Studentenwoche organisiert, vermittelt bereits im dritten Jahr ausländische Studenten an Gastgeber in Ilmenau und Umgebung. Ihm zur Seite steht das Betreuungsnetzwerk für internationale Studierende.

Beim Austauschprojekt können Gastgeber Weihnachtstraditionen austauschen und Menschen aus aller Welt kennenlernen. Nach dem ersten Aufruf Anfang Dezember hatten sich drei Familien beziehungsweise Einzelpersonen gemeldet, die insgesamt sechs Studenten aufnehmen. Keiner Vermittlung bedurfte es bei einigen Gastgebern und Studenten, die bereits im Vorjahr Weihnachten gemeinsam gefeiert hatten. „Einige treffen sich in diesem Jahr wieder“, hat Andreas Weidner erfahren.

Die Studenten kommen aus vielen Ländern, so beispielsweise Indien, Pakistan, Nigeria, Russland und China. „Das sind meist Leute, die das erste Jahr in Ilmenau sind und bislang wenig oder keine Kontakte haben. In einigen Ländern wird Weihnachten anders gefeiert oder ist so nicht bekannt“, sagt Weidner.

Wann sich die Studenten mit den Gastgebern über die Feiertage treffen, können die Einladenden selbst festlegen. Der ISWI übernimmt nur die Vermittlung und stellt den Kontakt her. „Wir hatten schon Leute, die ihre Gäste alle Feiertage nach Leipzig eingeladen haben. Aber ein Treffen zum Kaffee ist auch in Ordnung“, sagt Weidner. Die Idee für die Aktion hatte übrigens eine ausländische Studentin. Sie hatte selbst erlebt, wie es war, das Weihnachtsfest fernab der Heimat allein zu verbringen.

Neben der Ilmenauer Vermittlung gibt es auch eine Initiative in Jena, die thüringenweit agiert. Hier will Weidner im kommenden Jahr zusammenarbeiten. Die Initiative bittet Interessierte, sich bis zum kommenden Sonntag zu melden. Wer sich noch kurzfristiger entscheidet, sollte per E-Mail anfragen.

Interessierte können sich unter christmas@iswi.org oder telefonisch unter 0152 / 05902113 anmelden.