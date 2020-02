An dieser Stelle ist der Bau des Mobilitätszentrums geplant – hier der Blick auf den Bahnhof von Ilmenau.

Oberbürgermeister hält an Mobilitätszentrum fest

Ilmenau. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) bedauert, dass der geplante Bau eines Mobilitätszentrums in Ilmenau von Beginn an vor allem unter dem Aspekt eines Parkhauses stand. Wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagte, sei die eigentliche Bedeutung des Gebäudes als Forschungseinrichtung der Technischen Universität in Kombination mit zusätzlichen Stellflächen zu wenig herausgearbeitet worden. „Ich bin überzeugt, dass wir das Mobilitätszentrum weiter entwickeln sollten“, sagte Schultheiß. Nicht zuletzt deswegen sei die Stadt mit ihrem Antrag auf eine Bundesförderung für die Konzepterarbeitung Ende des Jahres erfolgreich gewesen. Die finanzielle Zuweisung beinhaltet die Umsetzung eines Pilotprojekts mit der Universität auf dem Gebiet des automatisierten Fahrens.

Die AfD-Fraktion im Ilmenauer Stadtrat begegnet dem Vorhaben mit Ablehnung. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass das Projekt ebenso eine Luftspiegelung bleibt, wie das autonome Fahren“, sagte Vorsitzender Jens Dietrich im Zusammenhang mit dem Haushaltsbeschluss im Januar. Um den im Stadtrat unbestrittenen Mangel an Parkplätzen im Bahnhofsviertel zu begegnen, schlägt die Fraktion den Ausbau einer ihrer Ansicht nach wenig genutzten Fläche zwischen dem Güterbahnhof und der zentralen Busstation vor, die gegebenenfalls mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden könnte. Mit dem Bau des Mobilitätszentrums sollte ursprünglich in diesem Jahr begonnen werden. Das rund sechs Millionen Euro teure Vorhaben wurde zunächst aber verschoben, weil die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro in die Sanierung der Festhalle umgeleitet werden konnten. Dort wird das Geld dringend gebraucht, denn die Umbaumaßnahmen werden teurer. Inzwischen wird von einem Gesamtbedarf von 18,2 Millionen Euro ausgegangen. Angesetzt waren zunächst 13,5 Millionen Euro. Verteuert hat sich das Projekt wegen der schlechten Bausubstanz und Auflagen des Denkmalschutzes.