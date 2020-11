Oberweißbach soll die Bergbahn an Thüringen abgeben

“Wenn das morgen in der Zeitung steht, jagen die uns zum Tempel raus!” Bernhard Schmidt (SPD), Oberweißbachs Ortschaftsbürgermeister, zugleich Beigeordneter in der Landgemeinde Schwarzatal, begann in der Stadtratssitzung im sehr vollen Feuerwehrschulungsraum, der allenfalls symbolisch gelüftet wurde, als erster den Protest gegen ein Detail aus einer fast einstündigen Präsentation von Diana Saager, Geschäftsführerin der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS).

Sie war von Bürgermeisterin Kathrin Kräupner eingeladen worden, um über die aktuellen Entwicklungen zu referieren. Und nahm die Gelegenheit wahr, etwas weiter auszuholen. Da war von dem nach ungewöhnlich langen 20 Jahren auslaufenden Verkehrsvertrag die Rede, wo eigentlich fast alles auf eine routinemäßige Wiedervergabe an die Bahn-Tochter OBS hinausgelaufen wäre. Wenn da nicht das Thema Wasserstoffantrieb eine Dynamik entfaltet hätte, in dessen Folge das Land entschied, die Schwarzatalbahn zwischen Rottenbach und Katzhütte von der Bergbahn getrennt auszuschreiben. In diesem Verfahren war am 9. November Endtermin für eine Interessenbekundung. Sie habe, so Diana Saager, auch auf Nachfrage nicht in Erfahrung bringen können, ob sich außer der OBS andere Bewerber gemeldet hätten.

Bergbahn und Schwarzatalbahn in Zukunft einzelne Netze

Die Wahrscheinlichkeit, dass im kommenden Frühling die OBS den Betrieb der Bergbahn nebst Flachstrecke für die kommenden nur mehr zehn Jahre übernehme, sei ebenso hoch, wie die einer noch nicht gefallenen Entscheidung über den Zuschlag auf der künftigen Wasserstoffstrecke Schwarzatalbahn. Weil aber bis Ende 2021 sowohl die neuen Fahrzeuge als auch die nötige Infrastruktur nicht einsatzbereit seien, müsse es jedenfalls eine zeitlich unbestimmte Übergangslösung mit Dieselbetrieb geben.

Auch der Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) wurde gestreift. An ihm wird die Schwarzatalbahn teilnehmen, aber nicht die Bergbahn. Der Grund: Der nötige Ausgleichsbeitrag, den die OBS bekommen müsste, um trotz eines VMT-Tickets auf ihre Kosten zu kommen, wäre zu hoch. Die Konsequenz, es wird hier und da im Tarifsystem billiger, hier und da aber auch teurer.

Den Vorteil beschrieb Bernhard Schmidt knackig: Bisher musste ein Oberweißbacher auf dem Weg zum Thüringer Zoopark in Erfurt vier Tickets kaufen, dann gelte eines für Bus. Bahnen und Straßenbahn.

Auf die Zukunft ging Diana Saager auch in anderer Hinsicht ein: Die Bevölkerung im Landkreis werde kleiner, die im Tagesausflügler-Umkreis von maximal 100 Kilometern ebenso. Wenn alles Anstrengungen wie bisher weiter laufen würden, sänken trotzdem die Fahrgastzahlen. Fazit: Das Angebot muss zwingend bekannter werden.

Firmenname OBS soll sich nicht ändern

Die Hälfte von ihnen, so Diana Saager, fänden zwar eine Bergbahn als Ausflugsziel gut, könnten aber nicht erkennen, wo sie liegt. Verbinde man hingegen aber Thüringen und Bergbahn zu einem Begriff, werde die Sache sofort klar. Dass es in Zukunft also Thüringer Bergbahn heißen werde, statt Oberweißbacher Bergbahn, führte nicht nur bei Bernhard Schmidt zu Widerspruch, sondern auch bei Hans-Joachim Fünfstück, Jürgen Kemter, Andreas Möller, Matthias Neumann und Frank Müller. Relativierend äußerte sich Lars Schellhorn. So sehr er emotional den Ärger nachvollziehen könne, dass der traditionsreiche Name entfalle, sei auch die Argumentation schlüssig, auf diese Weise die Bekanntheit zu steigern.

Nicht ändern soll sich übrigens, so Diana Saager auf Nachfrage unserer Redaktion der Firmenname. Die OBS bleibe Betreiber der Thüringer Bergbahn, hoffentlich auch nach 2021.