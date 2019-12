Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberweißbacher wandern am 30. mit Gästen

Dass zwischen den Jahren nicht so viel los ist, möchten die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins Fröbelstadt Oberweißbach nicht gelten lassen. Deswegen ist es (fast) egal, dass es streng genommen, seit einem Jahr keine Fröbelstadt Oberweißbach mehr gibt, wohl aber eine Ortschaft der Stadt Schwarzatal: Am 30. Dezember eines jeden Jahres wird - ganz unabhängig von der tatsächlichen Winter-Lage wintergewandert. Diese Tradition sei nicht nur ein Angebot an alle Gäste, die gern und zahlreich die Offerte nutzen, über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ein paar Tage in der Bergbahnregion auszuspannen, sondern dienen zugleich auch der Geselligkeit der Vereinsmitglieder, denn unter den Teilnehmern sind ebenso auch viele Einheimische.

Los geht es wie immer am 30. Dezember um 14 Uhr auf dem Marktplatz neben dem Fröbelhaus. Nach der Wanderung folgt auf dem Platz vor dem Kulturhaus unweit des Bahnhofs der Teil mit der Auswertung: Es gibt Glühwein, heiße Getränke, Bratwurst und musikalische Begleitung mit Entertainer Carsten Kirsch. Die Organisatoren freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme gern auch aus den Nachbarortschaften der Landgemeinde und darüber hinaus.