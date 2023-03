Neue Perspektiven des Glaubens möchten die Connect-Kirche, die evangelisch und katholische Kirche bei einer gemeinsamen Veranstaltung am 28. März in Arnstadt vermitteln. (Symbolfoto)

Ökumenische Pop Up-Kirche am Hopfenbrunnen in Arnstadt

Arnstadt. Vertreter der Connect-Kirche, der evangelischen und katholischen Kirche laden am 28. März am Hopfenbrunnen Arnstadt zu einem besonderen Menü ein.

Unter dem Motto „Ostern to go“ haben Vertreter der Connect-Kirche, der evangelischen und katholischen Kirche für die Arnstädter ein besonderes Menü vorbereitet. Dieses wird am Dienstag, 28. März, von 10 bis 13 Uhr zur Marktzeit am Hopfenbrunnen in Arnstadt aufgetischt. Im Angebot sind laut Mitteilung unter anderem Brot und Trauben in Anlehnung an das letzte Abendmahl. Zudem gibt es Salbungen, und persönliche Sorgen können auf kleine Zettel geschrieben und „angenagelt“ werden.

„Egal ob Pfarrer, Pastor, Vikarin oder Ehrenamtlicher, sie sagen: Kirche findet nicht nur am Sonntagmorgen statt, sondern vor allem da, wo die Menschen sind“, heißt es in einer Mitteilung von Vikarin Therese Roppel. „Glaube, das ist nicht nur ein Gedanke oder ein Gefühl, sondern auch eine Erfahrung. Wir möchten die Menschen bestärken und dazu ermutigen, neue Perspektiven in ihrem Leben zu entdecken – ja vielleicht sogar Gott mit hineinzulassen.“