In Ilmenau wurden am Donnerstag ausgezeichnete Erfindungen von Hochschulen und Unternehmen vorgestellt.

Olaf Mollenhauer aus Ilmenau mit Erfinderpreis ausgezeichnet

Ilmenau. Mit dem Sonderpreis der europäischen Dachorganisation der Erfinderverbände (AEI) wurde am Donnerstag der Ilmenauer Olaf Mollenhauer (links im Bild) ausgezeichnet. Der Unternehmer und Inhaber von 20 Patenten erhielt die Auszeichnung von Jens Dahlems, Leiter des Thüringer Netzwerks für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement (ERiNET). Bei der jüngst in Nürnberg stattgefundenen Erfindermesse „iENA 2019“ wurden 15 Medaillen an Thüringer Hochschulen und Unternehmen vergeben, die am Donnerstag noch einmal in Ilmenau vorgestellt wurden. Auch die Ilmenauer Kompass GmbH von Olaf Mollenhauer erhielt eine Goldmedaille.