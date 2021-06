Online zu Vorträgen und Workshops

Ilmenau. Wer als Studierender über Klimawandel und Umweltschutz mitreden möchte, sollte sich jetzt für die Iswi 2021 interessieren.

Seit 28. Mai bis zum 5. Juni findet die 15. Internationale Studierendenwoche in Ilmenau (Iswi), Deutschlands größte internationale Studierendenkonferenz, statt – coronabedingt erstmals als Online-Veranstaltung. Unter dem Motto „Our Future – Our Responsibility: There is no Plan(et) B“ können sich Studierende aus aller Welt über eine Online-Plattform an Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops zu den Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit beteiligen. „Der Klimawandel ist eines der aktuell wichtigsten und meist diskutierten Themen, und der Zustand der Umwelt in Deutschland wird weiterhin schlechter bewertet als in den Jahren vor 2018“, erklärt Victoria Halder vom Organisationskomitee des Initiative Solidarische Welt Ilmenau an der TU Ilmenau.

Wie können wir alle unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten? Darüber diskutieren die Studierenden in Workshops, Podiumsdiskussionen und nach Vorträgen mit renommierten Klima- und Umweltexpertin sowie Wissenschaftlern der TU. Im Hauptvortrag erläuterte Universitätspräsident Peter Sattler den Energieverbrauch moderner Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz und Bitcoin.

„Ganz klar, dass wir mit diesen Studierendenwochen, gerade jetzt, auch ein Zeichen gegen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung setzen wollen“, so Halder.

An der Iswi 2019 nahmen mehr als 350 Menschen aus über 70 Ländern in Ilmenau teil. Die diesjährige Iswi findet coronabedingt erstmals als Online-Veranstaltung statt. Hierfür hat der Verein mit Hilfe der Uni, der Forschungsgemeinschaft elektronischer Medien, dem Ilmenauer Studentenfernsehfunk und Radio hsf ein Programm gestaltet, das es ermöglicht, virtuell miteinander zu diskutieren. Über die Plattform WorkAdventure gibt es eine digitale Iswi-Welt zu entdecken, die gleichzeitig zu allen Events führt.

Information und Teilnahme:https://2021.iswi.org.